വിഷുവിന് കണിവെള്ളരി എത്തിക്കാൻ ഹോർട്ടികോർപ്; വിൽപന ഓൺലൈനിൽ

കോട്ടയം ∙ ലോക്‌ഡൗണിനിടെ എത്തുന്ന ഇത്തവണത്തെ വിഷുവിന് കണിയൊരുക്കാൻ കണി വെള്ളരി ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. വെള്ളരിക്ക ഓൺലൈനിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കു നൽകാനുള്ള ശ്രമം ഹോർട്ടികോർപ് ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരും ഓൺലൈൻ വിതരണം തുടങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം കൊച്ചിയിലും തൃശൂരും ആരംഭിക്കും. മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഓൺലൈൻ വിപണി ആരംഭിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. പ്രമുഖ ഭക്ഷണ വിതരണ ഓൺലൈൻ കമ്പനികളാണ് വിതരണം നടത്തുകയെന്ന് ഹോർട്ടികോർപ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജെ.സജീവ് പറഞ്ഞു.

വെള്ളരിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കൂടിയതാണ് ഓൺലൈൻ വിപണിയിലേക്കു നീങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 40 ടൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിഷുക്കണിക്കായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദേശങ്ങളിലെയും വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഉൽപാദനം കൂട്ടിയത്. മലബാർ മേഖലയിലാണ് കൂടുതലും. ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ മറുനാട്ടിലേക്കുള്ള വിപണനം മുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ വിപണിക്കു പുറമെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വിഷു വിപണികളിലും കണിവെള്ളരി വിൽക്കും. ഒരു മാസം വരെ വെള്ളരി കേടാകാതെ ഇരിക്കുമെന്നതാണ് ആശ്വാസം.

English Summary: Horticorp to sell kani vellari for vishu via online during lockdown