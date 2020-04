സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനകളാണോ?; കോവിഡിൽ ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച് 36 ജില്ലകൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് 19 സുരക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കരുതൽ വേണ്ടത് എവിടെയെല്ലാമാണ്? ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 36 ജില്ലകളാണ്. അതിനവർ പറയുന്ന കാരണം ഏറെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതും. ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത ശ്വാസകോശ അണുബാധയുള്ളവരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ 40 ശതമാനത്തിനടുത്ത് കോവിഡ് 19 രോഗികൾക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ആളിൽ നിന്നല്ല രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇതേ 40 ശതമാനത്തിൽത്തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിദേശ യാത്രകളും നടത്താത്തവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കു രോഗം ബാധിച്ചത്? അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽത്തന്നെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് ഈ 36 ജില്ലകളിലാണെന്ന് ഐസിഎംആർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശ്വാസകോശത്തിൽ ശക്തമായ അണുബാധയുമായി (Severe Acute Respiratory Infection-SARI) ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 5911 രോഗികളിൽ 104 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ 40 പേർ വിദേശയാത്രകൾ നടത്തുകയോ മറ്റു കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2 വരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഐസിഎംആർ പഠനറിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 52 ജില്ലകളിലായാണ് 104 രോഗികളുമുള്ളത്. അതിൽത്തന്നെ 36 ജില്ലകളിലാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്.

ശക്തമായ ശ്വാസകോശ അണുബാധയുമായി (എസ്എആർഐ) ചികിത്സയ്ക്കു വരുന്നവരിൽ കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയത് മാർച്ച് 14 വരെ പൂജ്യം ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 2 ആയപ്പോഴേക്കും സാധ്യത 2.6 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലും. അതിൽത്തന്നെ പുരുഷന്മാരാണ് ഏറെയുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

എസ്എആർഐ ചികിത്സയ്ക്കു വന്നവരിൽ, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 39.2% പേരും മറ്റ് കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയോ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2% പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരാണ്. ഒരു ശതമാനം പേർ സമീപകാലത്ത് വിദേശയാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഡേറ്റ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

എവിടെനിന്നാണു രോഗം ബാധിച്ചതെന്നു കണ്ടെത്താനാകാത്ത ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയില്‍ നിലവിൽ അത്തരമൊരു പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് ഐസിഎംആർ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നിരീക്ഷണം അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണെന്നും ഐസിഎംആർ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

അഹമ്മദാബാദിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

കോവിഡ് 19 ഇന്ത്യയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് എസ്എആർഐ വിഭാഗക്കാരെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ എത്തിയവർക്കും രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർക്കുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടൊപ്പംതന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർക്കും പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന എസ്എആർഐ രോഗികളിൽ നിന്നുള്ള സാംപിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കെടുത്തു. വൈറസ് റിസർച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറി നെറ്റ്‌വർക്കിനു കീഴിലായിരുന്നു പരിശോധന. അങ്ങനെയാണ് 41 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കു കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എട്ട്, ബംഗാളിലെ ആറ്, തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും ഡൽഹിയിലെയും അഞ്ചു വീതം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള എസ്എആർഐ രോഗികളെ ഇക്കാലത്തു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കി. 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകെയുള്ള എസ്എആർഐ രോഗികളിൽ ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എവിടെ നിന്നാണു രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് അറിയാത്ത രോഗികളുള്ള 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 36 ജില്ലകളിലും കർശനമായ നിരീക്ഷണമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ജില്ലകളിലായിരിക്കും നിരീക്ഷണത്തിനു പ്രാഥമിക പരിഗണനയെന്നും ഐസിഎംആർ പഠനത്തിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.

Story Summary: ICMR suggests containment in 36 districts after many with respiratory infection test COVID-19 positive