കൊറോണ പോസ്റ്റിൽ മതനിന്ദ: യുഎഇയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു

ദുബായ് ∙ യുഎഇയിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ മതനിന്ദ നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. ദുബായിലെ എമ്രിൽ സർവീസസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശി രാകേഷ് ബി. കിട്ടുർമത്ത് എന്നയാളിനെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇയാൾക്കെതിരെ ദുബായ് പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ചു സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റിലാണ് രാകേഷ് മതത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇത്തരം വിദ്വേഷപരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോട് കമ്പനിക്കു തീരെ സഹിഷ്ണുതയില്ല. രാകേഷിനെ അടിയന്തരമായി ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിടുന്നു. ഇയാളെ ദുബായ് പൊലീസിന് കൈമാറുമെന്നും എമ്രിൽ സർവീസസ് സിഇഒ സ്റ്റുവാർട്ട് ഹാരിസൺ പറഞ്ഞു. ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ, വൈവിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഓരോ ദേശീയതയും മതവും പശ്ചാത്തലവും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓഫിസിലും പുറത്തും ജീവനക്കാർ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഹാരിസൺ പറഞ്ഞു.

ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ മതത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാർട്ടൂൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം, അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന മിതേഷ് ഉദേഷി എന്നയാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ദുബായിൽ ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് വെഡ്ഡിങ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമീർ ഭണ്ഡാരി സഹപ്രവർത്തകനോട് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പൊലീസ് കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎഇയിൽ മതനിന്ദ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

English Summary: Indian expat sacked, faces jail for insulting Religion in the UAE