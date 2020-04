പൊലീസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നദി നീന്തികടക്കാൻ ശ്രമം: ബസ് കണ്ടക്ടർ മുങ്ങിമരിച്ചു

ഹുബ്ബള്ളി ∙ ലോക്ഡൗണിനിടെ പൊലീസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നദിയിൽ നീന്തിയ ബസ് കണ്ടക്ടർ മുങ്ങിമരിച്ചു. കർണാടകയിലെ വിജയപുര ജില്ലയിൽ 45കാരനായ മല്ലപ്പ ബോമ്മനഗിയാണ് കൃഷ്ണ നദിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചത്. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പൊലീസുകാരുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നീന്തുകയായിരുന്നു.



കർണാടകയിലെ ബാഗൽകോട്ട് ജില്ലയിലെ ഹുള്ളാലി ഗ്രാമത്തിലാണ് മല്ലപ്പയുടെ വീട്. വിജയപുരയിലെ മുദ്ദെബിഹാലിലെ സരുർ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് ഭാര്യയെയും മകളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മല്ലപ്പ പോയിരുന്നു. മടങ്ങുമ്പോൾ മല്ലപ്പയെ തങ്കദാഗി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വച്ചു പൊലീസുകാർ തടഞ്ഞു. ഭാര്യയെയും മകളെയും വിട്ടയച്ചെങ്കിലും മല്ലപ്പയെ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതെ തുടർന്നാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നീന്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ബുധനാഴ്ച, വിജയപുരയിലെ അമർഗോളിന് സമീപമാണ് മല്ലപ്പയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തതത്. 12 വർഷമായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷനിലെ ജീവനക്കാരനാണ് മല്ലപ്പ ബോമ്മനഗി. അതേസമയം മല്ലപ്പയെ പൊലീസ് മർദ്ദിച്ചതായി സഹോദരൻ പരസപ്പ ആരോപിച്ചു. ആരോപണത്തിൽ പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

