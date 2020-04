ബിഹാറിൽ കോവിഡ് 19 കേസുകളിൽ മൂന്നിലൊന്നും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്

ശിവാന്‍ ∙ ബിഹാറിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 60 കോവിഡ് 19 കേസുകളിൽ മൂന്നിലൊന്നും ശിവാന്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒമാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഒരാളിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് ബാധയുടെ ശൃംഖല ആരംഭിച്ചത്. മാർച്ച് 16ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇയാൾക്ക് ഏപ്രിൽ 4നാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ശിവാനിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കു കൂടി പിന്നീട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിൽ 4 പേർ സുഖംപ്രാപിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ മറ്റു 10 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ കർശന നടപടികളാണ് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചത്. ജില്ലയിലെ 10 ബ്ലോക്കുകളിലെ നാൽപത്തിമൂന്ന് ഗ്രാമങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു. കൂടാതെ ബെഗുസാരായി, നവാഡ, സിവാൻ എന്നീ ജില്ലകളുടെ അതിർത്തികളും അടച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഒരു മരണം ഉൾപ്പെടെ 60 കോവിഡ് 19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും അടുത്തിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ എല്ലാവരും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യാത്രാ ചരിത്രം മറച്ചുവയ്ക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

