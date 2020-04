‘24 മണിക്കൂറിൽ 678 രോഗികൾ, 33 മരണം; സാമൂഹിക വ്യാപനം ഇതുവരെയില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 678 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് രോഗം. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 6,412 ആയി. രാജ്യത്തെ മരണ സംഖ്യ 201 ആയെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ 16002 സാംപിളുകളാണു പരിശോധിച്ചത്. 0.2 ശതമാനം സാംപിളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പോസിറ്റീവ്.



24 മണിക്കൂറിനിടെ 33 പേരാണു മരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം 98 പേർ മരിച്ചു. ഈ കണക്കു പ്രകാരം ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലല്ലെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയും രാജ്യത്ത് സാമൂഹിക വ്യാപനമില്ല. അങ്ങനൊന്നുണ്ടായാൽ ഞങ്ങളായിരിക്കും അത് ആദ്യം അറിയിക്കുകയെന്ന് ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. പക്ഷേ, കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം– അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 431 ആയതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 21 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചു. 32 പേർ രോഗം മാറി ആശുപത്രി വിട്ടപ്പോൾ നാലു പേർ മരിച്ചു.

ഇന്നലെ മാത്രം രാജ്യത്തുനിന്ന് 20,473 വിദേശികളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കോർഡിനേറ്റർ ദാമു രവി പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ 3.28 കോടി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വീൻ ഗുളികകൾ ലഭ്യമാണ്. ഒട്ടേറെ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വീനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ചുരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടങ്ങളിലേക്കു ഉടൻ മരുന്ന് അയക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഭാവി ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചു ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലേതു ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിഗണിക്കും.

വിദേശത്തു കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ 20473 വിദേശികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോയതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ 15 ദിവസത്തേക്കുകൂടി നീട്ടാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാര്‍ വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു.

