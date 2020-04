കോവിഡ് വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ യുഎസ് കമ്പനിക്ക്‌; പരസ്യത്തില്‍ ഐടി സെക്രട്ടറി: ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിന്റെ മറവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങള്‍ മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. യുഎസ് കമ്പനിയായ സ്പ്രിങ്‍ലറിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് അപ്‌‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗിക്കില്ലെന്ന് എന്താണുറപ്പ്? കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തില്‍ ഐടി സെക്രട്ടറി അഭിനയിച്ചത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? മാര്‍ക്കറ്റിങ് കമ്പനിക്ക് രോഗികളുടെ വിവരശേഖരണകരാര്‍ എങ്ങനെ നല്‍കി? വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസില്‍ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

‘ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലയുള്ള വസ്തു ഡേറ്റയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പോലെ ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍. ഇതിനായി രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കും. പല രാജ്യങ്ങളും ഈ വിവരശേഖരണം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ കേരള സർക്കാർ വിവരശേഖരണം നടത്തുകയാണ്. സ്പ്രിങ്‍ലർ എന്ന അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആയി കണക്കാക്കാവുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.



അവര്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കും എന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സംശയകരമായ കാര്യം ഇത് എന്തിന് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചുവെന്നതാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സി ഡിറ്റിനോ ഐടി മിഷനോ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഡേറ്റ വിശകലനം. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ച വാര്‍ഡ് തല കമ്മിറ്റികളാണ് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവര്‍ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ഡേറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഗുരുതരമായ കാര്യം. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ സര്‍ക്കാരിന്റെ സെര്‍വറിലേക്കല്ല അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്.



സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ എംബ്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്പ്രിങ്‍ലര്‍ ഇതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ ഏജന്‍സി എങ്ങനെ സര്‍ക്കാര്‍ എംബ്ലം ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഹോം ഐസലേഷനിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് നിലവില്‍ വാര്‍ഡ് തല കമ്മിറ്റികള്‍ വഴി സ്വകാര്യ ഏജന്‍സി ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രായമുള്ളവരുടെയും രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുളളവരുടെയും വ്യക്തിവിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു. 41 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യാവലിയില്‍ ഉള്ളത്. ഇതിലെ 17ാം നമ്പര്‍ ചോദ്യം വിവിധ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രമേഹം, സ്‌ട്രോക്ക്, വൃക്കരോഗം, കാന്‍സര്‍, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍, തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ചുരുക്കത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നവയാണ്. ഈ ഡേറ്റ വിദേശ കമ്പനി വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറിച്ച് വില്‍ക്കില്ലെന്ന് എന്താണുറപ്പുള്ളത്? സര്‍ക്കാര്‍ അതിന് എന്തെങ്കിലും മുന്‍കരുതല്‍ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇത് മറിച്ച് വിറ്റാല്‍ കോടികള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് അറിയില്ലേ? അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഈ ജോലി സ്പ്രിങ്‍ലറിനെ ഏല്‍പിച്ച കരാറിന്റെ വിശദാംശം എന്താണ്? അതിന്റെ ടേംസ് ആന്റ് കണ്ടീഷന്‍സ് എന്തൊക്കെയാണ്?



സ്പ്രിങ്‍ലർ എന്ന കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ഇതിനായി ആഗോള ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാണ് ഈ വിവരം മാത്രം മറച്ച് വച്ചത്? എത്ര രൂപയുടെ കരാറാണ് ഇത്? ഇനി സൗജന്യമായിട്ടാണോ കമ്പനി ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എങ്കില്‍ അവരുടെ ഗൂഢതാല്‍പര്യം എന്താണ്? സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി മാര്‍ക്കറ്റിങ് നടത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനിയുടെ പരസ്യചിത്രത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയും ഐടി സെക്രട്ടറിയുമായ ശിവശങ്കരന്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കരാറിന്റെ നിഗൂഢത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.



ജസ്റ്റിസ് പുട്ടുസ്വാമി കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ മൗലികാവകാശമാണെന്നു വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ ഐടി നിയമത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിക്ക് നല്‍കുന്നത് മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. ആളുകളുടെ വിവിധ തരം രോഗവിവരങ്ങളാണ് ഈ കമ്പനി കൈക്കലാക്കുത്. ഈ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ഈ കമ്പനികള്‍ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകള്‍ക്ക് വന്‍തുകയ്ക്ക് മറിച്ച് വില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കരാര്‍ ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കണം. നേരത്തെ പൊലീസിന്റെ കയ്യിലുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വെരിഫിക്കേഷനെന്ന പേരില്‍ ഊരാളുങ്കലിന് നല്‍കിയത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത് സര്‍ക്കാര്‍ മറക്കരുത്’– ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



English Summary: Opposition Leader Ramesh Chennithala alleges state government hand over Covid data to US company