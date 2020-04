ഹൈദരാബാദ് ∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്ലൂരിൽ അകപ്പെട്ട മകനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ഒരമ്മ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചത് 1,400 കിലോമീറ്റർ. തെലങ്കാന സ്വദേശിനി റസിയ ബീഗം (48) ആണ് നെല്ലൂരിലെ സോളോയിൽ നിന്ന് മകൻ നിസാമുദ്ദീനെ തിരികെ എത്തിക്കാന്‍ സ്കൂട്ടിയിൽ 1,400 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 6 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പൊലീസിന്റെ അനുമതിയോടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നിസാമുദ്ദീനൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തി.



‘ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെറിയൊരു ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. പക്ഷേ, മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്റെ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും മറികടന്നു. ഭക്ഷണത്തിനായി റൊട്ടി കരുതിയിരുന്നു. രാത്രിയിൽ റോഡിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു’– അവർ പറഞ്ഞു.

സുഹൃത്തിനെ യാത്ര അയയ്ക്കാനാണ് മാർച്ച് 12 നിസാമുദ്ദീൻ നെല്ലൂരിലെ രഹമതാബാദിലേക്ക് പോയത്. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരികെ വരാനായില്ല. റൈഡിങ്ങിന് പോകുകയാണെന്ന് കരുതി പൊലീസ് പിടിച്ചാലോ എന്നോർത്ത് മൂത്ത മകനെ അയച്ചില്ല. സ്വയം കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാറിൽ പോകാമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും പിന്നീട് സ്കൂട്ടിയിൽ പോകുകയായിരുന്നെന്ന് റസിയ പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലെ നിസാമാബാദിൽ സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആണ് റസിയ ബീഗം. 15 വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു.

English Summary: Telangana Woman Rides 1,400 km On Scooty To Bring Back Son Stranded In Andhra Pradesh