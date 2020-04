‘ബോൾ ബൈ ബോൾ കമന്ററി’ കൊടുക്കാൻ ക്രിക്കറ്റല്ല കോവിഡ്: ഒഡീഷ

ഭുവനേശ്വർ∙ കൊറോണ രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകാൻ ഇത് ഐപിഎല്ലോ ഏകദിന മത്സരമോ അല്ലെന്ന് ഒഡീഷ സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് സകല വിശദാംശങ്ങളും ‘ബോൾ ബൈ ബോൾ കമന്ററി’ പോലെ നൽകാൻ ഇത് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമല്ലെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് സുബ്രതോ ബാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇത് മനുഷ്യ ജീവനുകളെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് സുബ്രതോ പറഞ്ഞു.

വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ തന്നോട് ഒരു ടിവി ചാനലിന്റെ പ്രതിനിധി മാത്രം 13 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബാഗ്ചിയുടെ വിമർശനം. സാംപിൾ ടെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാളെ കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാം. എങ്കിലും ബോൾ ബൈ ബോൾ രീതിയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചതും ബാഗ്ചിയെ ചൊടിപ്പിച്ചെന്നു കരുതുന്നു.

English Summary: This is not cricket: Odisha government on Covid questions