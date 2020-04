തെലുങ്കു സീരിയൽ നടി ശാന്തി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

ഹൈദരാബാദ് ∙ തെലുങ്കു സീരിയല്‍ നടി വിശ്വശാന്തിയെ (32) ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. യെല്ലറെഡിഗുഡയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ശാന്തി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വീട്ടിൽ അളനക്കം ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് വീടിന്റെ വാതില്‍ തകർത്താണ് അകത്ത് കടന്നത്. നിലത്തിരുന്ന് കട്ടിലിൽമേൽ ചാരി കിടക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് മൃതദേഹം. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശിനിയാണ് ശാന്തി. കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: TV serial actress Shanti found dead at her flat in Hyderabad