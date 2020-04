യെമന്റെ നരകജീവിതത്തിലേക്ക് കോവിഡും; വരുന്നത് 100 വർഷത്തിനിടയിലെ മഹാവിപത്ത്

ഏഡൻ∙ യുദ്ധവും രോഗങ്ങളും പട്ടിണിയും തകർത്ത രാജ്യത്തിനുമേൽ കോവിഡ് തീർക്കുന്ന വറുതിയും. ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്താൽ പൊറുതിമുട്ടിയ യെമനിൽ ആദ്യമായി സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വരുംനാളുകളിൽ രോഗബാധിതരായ കൂടുതൽ പേരുടെ വിവരം പുറത്തുവരുമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആശങ്കയിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന രണ്ടാഴ്ചത്തേയ്ക്കു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ലാബിൽ പരിശോധിച്ച സാംപിളിൽ ഒരാൾക്കു കോവിഡ് തെളിഞ്ഞത്.

സനായിൽ നടക്കുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

യെമന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ള ഹാദ്റമൗട്ടിലെ അറുപതുകാരനാണു രോഗബാധ. സൗദി സഖ്യസേനയുടെ പിന്തുണയാൽ ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറബ് മൻസൂർ ഹാദിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് മേഖല. ആഷ് ഷിഹ്ർ തുറമുഖത്തെ ജീവനക്കാരനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ ക്വാറന്റീനിലാണ് ഇദ്ദേഹം.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തുറമുഖം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സ്വയം ഐസലേഷനിൽ വീട്ടിൽ കഴിയണം. തുറമുഖത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ഹാദ്റമൗട്ടിൽ വൈകിട്ട് ആറു മുതൽ 12 മണിക്കൂർ രാത്രി കർഫ്യൂവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപപ്രദേശങ്ങളായ ഷബ്‌വയും അൽ മഹ്റയും ഹാദ്റമൗട്ടുമായുള്ള അതിർത്തികളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അടച്ചു.

യെമനിൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാവിപത്താണു കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് യുഎൻ പ്രതിനിധി ലിസി ഗ്രാൻഡെ പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് താറുമാറായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളാണ് യെമനിലുള്ളത്. രാജ്യത്തെ പാതിയോളം ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം ഇപ്പോൾത്തന്നെ അതീവ ദുർബലാവസ്ഥയിലാണ്.കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിനു സൗകര്യങ്ങളോ മരുന്നോ ഇല്ല.

വൈറസ് പടർന്നാൽ, ഇക്കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടെ യെമനെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കും അതെന്നും ഗ്രാൻഡെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പരസ്പരമുള്ള ശത്രുത മറന്ന് കോവിഡിനെതിരെ പോരാടാനുളള സമയമാണിതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) യെമന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എത്രത്തോളം പേരിലേക്ക് വൈറസ് എത്തിയെന്നു പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം നടപടിയെടുക്കും. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ യെമൻ പ്രതിനിധി അൽത്താഫ് മുസാനി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് ഇതിനോടകം 500 ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 37 ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ ഐസലേഷൻ യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി. ഹാദ്റമൗട്ടിലും അൽ മഹ്റയിലും ഏഡനിലും ഉൾപ്പെടെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈറസ് വ്യാപകമായാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മതിയാകാതെ വരും.

യെമനിലെ പകുതിയോളം ആശുപത്രികൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തനക്ഷമമായുള്ളൂ. 1.8 കോടിയോളം ജനങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള പരിസരമോ വെള്ളമോ ശൗചാലയങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും ഇന്റർനാഷനൽ റെസ്ക്യൂ കമ്മിറ്റി പറയുന്നു. കോളറയും ഡെങ്കുവും മലേറിയയും സർവസാധാരണമാണ്. 2.83 കോടിയാണ് യെമന്റെ ജനസംഖ്യ. ഇതിൽ 2.4 കോടി പേർ, അതായത് 80% വരുന്ന യെമൻ നിവാസികളും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്താലാണു ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പട്ടിണിയിലും രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലുമാണ്.

സർക്കാർ സമിതി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയോട് വെന്റിലേറ്ററുകളും ഓക്സിജൻ ടാങ്കുകളും ആശുപത്രിക്കിടക്കകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സൗദിയിലെ കിങ് സൽമാൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ് ആൻഡ് റിലീഫ് സെന്ററിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെയായിരിക്കും ഇത്. സഖ്യസേനയുടെ കീഴിലുള്ളതും ഹൂതികൾക്കു കീഴിലുള്ളതുമായ മേഖലകൾ വിഭജിച്ച് സൗകര്യമൊരുക്കാനും അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികൾ ഇപ്പോഴും യെമനിൽ വെടിനിർത്തലിനു തയാറായിട്ടില്ല. അഞ്ചു വർഷമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണു മരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും കുപ്രസിദ്ധം.

രാജ്യാന്തര അംഗീകാരത്തോടെ യെമനിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ സർക്കാരിനെ 2014 അവസാനം ഹൂതി വിമതർ അട്ടിമറിച്ചതോടെയാണ് മേഖലയിൽ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടക്കം. പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറബ് മൻസൂർ ഹാദിയെ ഉൾപ്പെടെ വിമതർ ആദ്യം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി. പിന്നീട് വിട്ടയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൗദിയിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടി. മാസങ്ങൾക്കകം അബ്ദുറബിനെ തിരികെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ സൗദി സഹായിച്ചു. അന്നു മുതൽ സൗദി സഖ്യസേനയും ഹൂതികളും പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോഴും തലസ്ഥാനമായ സനാ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരകേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഹൂതികളുടെ കയ്യിലാണ്.

തലസ്ഥാനമായ സനായിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലും സനാ വിമാനത്താവളത്തിലും നിലവിൽ ഹൂതികൾ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാകട്ടെ സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. സമാധാനത്തിനായി ഒരു സ്ഥിരം കരാറാണു ചർച്ചയിലൂടെ യുഎൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനും, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ഒഴിവാക്കാനും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുമെല്ലാം സംയുക്ത പ്രവർത്തനം ആവശ്യപ്പെടാനും യുഎൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യെമനിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം കുറവാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണവും ഇന്ധനവും മരുന്നുകളുമാണ് യെമന്റെ ആശ്രയം.

യുഎന്നിനു കീഴിലുള്ള വേൾഡ് ഫൂ‍ഡ് പ്രോഗ്രാം (ഡബ്ല്യുഎഫ്പി) ഹൂതികൾക്കു കീഴിലുള്ള മേഖലകളിൽ ഭക്ഷ്യവിതരണം പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഹൂതികൾ ശ്രമിക്കുമെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതു നിർത്തിയതോടെയാണ് ഏപ്രിൽ പകുതി മുതൽ ഭക്ഷ്യവിതരണം പാതിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

പ്രതിമാസം 1.2 കോടി യെമന്‍ നിവാസികൾക്കാണ് ഡബ്ല്യുഎഫ്പി ഭക്ഷണമെത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതിലേറെയും ഹൂതി മേഖലകളിലുള്ളവരാണ്. പല രാജ്യാന്തര സേവനങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു ഹൂതികൾ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഹൂതികൾതന്നെയാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു.

