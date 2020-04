കോവിഡിൽ മരുന്നു പരീക്ഷണം: 68% പേർക്ക് രോഗം കുറഞ്ഞു, പാർശ്വഫലം വ്യക്തമല്ല

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ്–19 രോഗം ബാധിച്ച് അതീവഗുരുതര നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ചിലരിൽ പരീക്ഷിച്ച മരുന്ന് ഫലം കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. കലിഫോർണിയയിലെ ഗിലിയഡ് സയൻസസ് എന്ന മരുന്നു കമ്പനിയുടെ മരുന്നാണ് ഫലം കണ്ടതെന്ന് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നു ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നു ഡോക്ടർമാരെ ഉദ്ധരിച്ച് യുഎസ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ്(എപി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഗിലിയഡ് സയൻസസിന്റെ മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചിരുന്നു. ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണത്തില്‍ കോവിഡ്–19 രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനെതിരെ റെംഡിസിവിയർ എന്ന ഈ മരുന്നു വിജയകരമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, കോവിഡ്–19 രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ ഇതുവരെ ഒരു മരുന്നിനും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അഞ്ച് കമ്പനികളാണ് റെംഡിസിവിയർ മരുന്നിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ 1700 ഓളം പേർക്ക് ഈ മരുന്നു നൽകിയതായി എപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

23 മുതൽ 82 വരെ വയസ്സുള്ള 53 പേരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. യുഎസ്, യൂറോപ്പ്, കാനഡ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണിവർ. ഇതിൽ 34 പേർ ശ്വാസഗതിക്ക് യന്ത്രസഹായം സ്വീകരിച്ചവരാണ്. 10 ദിവസം ഐവി വഴിയാണ് ശരീരത്തിലേക്കു മരുന്നു നൽകിയത്. 18 ദിവസത്തെ ശരാശരി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ 68% രോഗികൾക്കാണ് ശ്വസന സഹായം ഒഴിവാക്കാനായത്. എന്നാൽ എട്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി. 70 വയസിനു മേൽ പ്രായമുള്ള ഏഴുപേർ മരിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നാലുപേരിലെ പരീക്ഷണം ഇടയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കി.

മറ്റു മരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗിലിയഡ് സയൻസസ് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 13% മരണം മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വ്യാപകമായി മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലേ ഈ വസ്തുത ഉറപ്പിക്കാനാകൂയെന്നും ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

രോഗം ഗുരുതരമായവർക്ക് മരുന്ന് ചെന്നതിന്റെ പാർശ്വഫലത്തിൽനിന്നാണോ അവസ്ഥ മോശമായതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ വൃക്കകൾക്കും മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യാപക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യതയാർന്ന വിവരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകർ.

English Summary: 1st results in on Gilead coronavirus drug; more study needed