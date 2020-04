ആഗ്രയിൽ അണുവിമുക്ത പ്രവർത്തനത്തിന് ട്രാക്ടറുകൾ; ഡ്രൈവറായി ബിജെപി എംപി

ആഗ്ര∙ കോവിഡ് രോഗ വ്യാപനത്തിലായ നഗരത്തിലെ കൊറോണ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ട്രാക്ടറുകളുമായി ആഗ്ര സിറ്റി എംപി എസ്.പി. സിങ് ബാഗൽ. ബിജെപി എംപിയായ ബാഗലും മകനുമാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് നിറച്ച ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചു അണുനശീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. തെരുവുകളും റോഡുകളും കടകളുടെ ഷട്ടറുകളുമാണ് ഇവർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് അണുനശീകരണം നടത്തിയത്. വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നാണ് അൻപതോളം ട്രാക്ടറുകൾ കൊണ്ടുവന്നത്.

അണുനശീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ആഗ്ര മുനിസിപ്പാലിറ്റി വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന വാദം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് എംപിയുടെ പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇങ്ങനൊരു നിലപാടുമായി രംഗത്തുവരണമെന്നും അഭിപ്രായമുയരുന്നു. അതിനിടെ, ആഗ്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 91 ആയി. കഴിഞ്ഞദിവസം വരെ 22 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച അത് 33 ആയി വർധിച്ചു.

English Summary: Agra MP leads by example with 50 tractors to sanitise hotspots