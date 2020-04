ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കടലിലൂടെ വൈറസ് എത്തരുത്; പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി ലങ്കൻ നേവി

കൊളംബോ∙ ഇന്ത്യൻ മീൻപിടിത്തക്കാരിലൂടെ ശ്രീലങ്കയിൽ കൊറോണ വൈറസ് എത്താതിരിക്കാൻ കടലിൽ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന. ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ, വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയതായി നാവികസേന മേധാവി പിയാൽ ഡിസിൽവ അറിയിച്ചു. എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ലങ്കൻ വ്യോമസേനയോടും തയാറായിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യൻ മീൻപിടിത്തക്കാർ ലങ്കൻ തീരത്ത് എത്താനും ലങ്കൻ മീൻപിടിത്തക്കാരുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡിസിൽവ വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിൽ 197 പേർക്ക് ലങ്കയിൽ കോവിഡ്–19 ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴു മരണവും ഉണ്ടായി.

English Summary: COVID-19: Lankan Navy intensifies patrolling to prevent spread of disease from India