കരുതൽ വെളിച്ചമായി മന്ത്രിയും ടീമും; കേരളം കോവിഡിനെ ചെറുക്കുന്നത് ഈ കരുത്തില്‍

തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ രാത്രി അണയാതെ നില്‍ക്കുന്ന വെളിച്ചങ്ങളിലൊന്ന് ദര്‍ബാര്‍ ഹാളിനു മുകളിലെ ക്ലോക്ക് ടവറിലേതാണ്. ജനുവരി 30നുശേഷം ഒരു വെളിച്ചംകൂടി ആ കൂട്ടത്തിലെത്തി. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്‌സ് രണ്ടിലെ ഏഴാം നിലയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുടെ ഓഫിസ് മുറിയിലെ വെളിച്ചം. രാത്രി ഏറെ വൈകിയും തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ വെളിച്ചമാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശക്തി.



രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് 19 കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി 30ന് കേരളത്തിലാണ്. ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ തൃശൂരിലെ വിദ്യാർഥിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അന്നു മുതല്‍ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ ആഹോരാത്രം ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ച് അവരുടെ മന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും. രാവിലെ ഏഴിനു തുടങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക ജോലികള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോള്‍ രാത്രി 10 കഴിയും. ജീവനക്കാര്‍ മടങ്ങുമ്പോള്‍ അര്‍ധരാത്രിയും. 72 ദിവസങ്ങളായി ഇതാവര്‍ത്തിക്കുന്നു.



‘പ്രായം പ്രശ്‌നമാകരുത്, അവരെ രക്ഷിക്കണം’

കേരളത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളില്‍നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്നും രാവിലെ മുതല്‍ കോളുകള്‍ വന്നു തുടങ്ങും. ഓരോന്നിനും പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് ഒൻപതു മുതൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫിസിലുണ്ടാകും. പിഎ: കെ. പ്രമോദ് കുമാര്‍, ഗണ്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ ഒപ്പമുണ്ടാകും. ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പി. സന്തോഷുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. ഓഫിസിലെത്തിയ പരാതികളും നടപടികളും മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളും അന്നത്തെ പ്രധാന പരിപാടികളും സന്തോഷ് മന്ത്രിയെ അറിയിക്കും. പിന്നാലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ. രാജന്‍ ഖോബ്രഗഡെ എത്തും. ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍, കെഎംഎസ്‌സിഎല്ലിന്റെ എംഡി ഡോ. നവജ്യോത് ഘോസ എന്നിവരുമായും ചര്‍ച്ച. കോവിഡിന്റെ വ്യാപനവും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രധാനവിഷയം. തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രധാന ഫയലുകള്‍ നോക്കും. ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പുറമേ ചുമതലയുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമം, വനിതാ ശിശുവികസനം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ചകൾ. ശേഷം വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലേക്ക്. ഡിഎംഒ, ഡിപിഎം, ആശുപത്രി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, സൂപ്രണ്ട്, നഴ്‌സുമാര്‍, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങി ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുമായും മന്ത്രി വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ സംസാരിക്കും. കൊറോണ വാര്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്തശേഷം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വലിയ പ്രധാന്യമാണ് മന്ത്രി നല്‍കുന്നത്. കുടുംബവുമായി അകന്നുകഴിയുന്ന ജീവനക്കാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കെടുത്തു. ഗായിക കെ.എസ്. ചിത്ര ഈ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്ത് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി പാട്ടുകള്‍ പാടി.

‘‘എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്നയാളാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി. അതാണ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശക്തി.’’ – ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.ആര്‍.എല്‍.സരിത പറയുന്നു. ‘‘നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലായേനെ. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും കേള്‍ക്കുന്നയാളാണ് മന്ത്രി. നല്ല കേള്‍വിക്കാരി. 30 വര്‍ഷമായി ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ്.’’ – അവർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



മന്ത്രിയുടെ കരുതലിന്റെ ഉദാഹരണം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിങ്ങനെ: റാന്നിയിലെ വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന കുടുംബത്തിലുള്ള വൃദ്ധ ദമ്പതികള്‍ക്ക് 93ഉം 88 ഉം ആയിരുന്നു പ്രായം. ചികില്‍സയില്‍ കഴിയുന്ന ഇവരില്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ സന്ദേശമെത്തി. ‘‘പ്രായം ഒരു പ്രശ്‌നമാകരുത്, ജീവനാണ് പ്രധാനം. നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം.’’ മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ ആ വൃദ്ധ ദമ്പതികള്‍ കേരളത്തിന്റെ സന്തോഷമായി. സങ്കടത്തിലേക്ക് മന്ത്രി കൂപ്പുകുത്തിയ സന്ദര്‍ഭവുമുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആദ്യത്തെയാള്‍ മരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അത്. രണ്ടാമത്തെ മരണവും വേദനയുണ്ടാക്കി.

രാവിലെയും വൈകിട്ടും കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍

തിരക്കു കാരണം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി മന്ത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോകാറില്ല. തിരക്കുള്ള ചില ദിവസങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ രാത്രിയാകും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം സന്ദര്‍ശിക്കും. ജനുവരി 24 നാണ് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും ജില്ലാ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും ആരംഭിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടേയും ഏകോപനം ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസിലെ സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്ലാണ്.



18 കമ്മിറ്റികളായി തരം തിരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തനം. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നൂറോളം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്കു മറുപടി നൽകാനുള്ള കോള്‍ സെന്റര്‍ ടീമും ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ആരോഗ്യ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തുന്ന യോഗത്തിലാണ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്. 3.45ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടക്കുന്ന യോഗത്തിനായി പോകുന്ന മന്ത്രി ഏഴു മണിയോടെ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍, കലക്ടര്‍, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ, ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ തുടങ്ങിയവരെ വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യും.



രാത്രി എട്ടു മുതല്‍ ജില്ലകൾ തിരിച്ച് വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തി കാര്യങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും. ഇതിനിടയില്‍ സ്വന്തം ഫോണിലേക്കും ഓഫിസിലേക്കും വിളിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടേയും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടേയും പരാതികള്‍ കേള്‍ക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരെ ഫോണില്‍ വിളിക്കും. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ നഴ്‌സുമാരെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍നിന്ന് ഔദ്യോഗിക വസതയിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ നഗരം ഉറങ്ങി തുടങ്ങും. അപ്പോഴും മന്ത്രിയുടെ മൊബൈല്‍ വിശ്രമമില്ലാതെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.



English Summary: How Kerala health minister KK Shailaja is containing the Covid 19 scare