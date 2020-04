കർണാടകയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം; 2 വാർഡുകൾ അടച്ചു

ബെംഗളൂരു ∙ ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 10 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തെ തുടർന്നാണു കോവിഡ് പകർന്നതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ബാപ്പുജി നഗർ, പദരായനപുര വാർഡുകൾ പൂർണമായി അടച്ച് സമ്പൂർണ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ബെംഗളൂരുവിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 71 ആയി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണിത്. 53 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിലുണ്ട്. 17 പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഒരാൾ മരിച്ചു.



ഇന്നലെ 10 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കർണാടകയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം‍ 207 ആയി ഉയർന്നു. ബിബിഎംപി പരിധിയിൽ നിന്ന് 2, മൈസൂരു-5, കലബുറഗി-1, ബെംഗളൂരു റൂറൽ-2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലാതലത്തിൽ പുതിയ രോഗികളെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൈസൂരുവിലെ ഒരാൾക്കു കൂടി നഞ്ചൻഗുഡിലെ ജൂബിലന്റ് ലൈഫ് സയൻസ് ഫാർമ കമ്പനി ജീവനക്കാരനുമായി ഇടപഴകിയതിനെ തുടർന്നാണ് രോഗം പകർന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഇതേവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 30. കോവി‍ഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് 14 സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് കൂടി അനുമതി. ഇതോടെ അനുമതി ലഭിച്ച ആകെ ആശുപത്രികൾ 31 ആയി. ബാഗൽക്കോട്ട്, ചിക്കബെല്ലാപുര, ചിക്കമഗളൂരു, ദാവനഗെരെ, ചിത്രദൂർഗ, ഹാവേരി, കോലാർ, തുമക്കൂരു, വിജയപുര, യാദ്ഗീർ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, ചാമരാജനഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, രാമനഗര കന്ദായ ഭവൻ ആശുപത്രി, ഉഡുപ്പി ടിഎംഎ പൈ ആശുപത്രി. ഉത്തരകന്നഡ കാർവാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എന്നിവയ്ക്കാണ് പുതുതായി അനുമതി ലഭിച്ചത്.

1635 ഐസലേഷൻ കിടക്കകളും 307 തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗ കിടക്കകളും 64 വെന്റിലേറ്ററുകളുമാണ് ഈ ആശുപത്രികളിലായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 5665 ഐസലേഷൻ കിടക്കകളും 801 തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗ കിടക്കകളും 372 വെന്റിലേറ്ററുകളുമായി ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനത്തു വെന്റിലേറ്ററുകൾക്കു കുറവൊന്നുമില്ലെന്നു മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ.കെ.സുധാകർ വ്യക്തമാക്കി. 23089 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

