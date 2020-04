ലോക്ഡൗൺ ഏത്തം; യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ നടപടി ശുപാർശയില്ലാതെ ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചു റോഡിലിറങ്ങിയവരെ ഏത്തമിടീപ്പിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി.എച്ച്.യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശയില്ല. കൂട്ടംകൂടി നിന്നവർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയാറാകാത്തതിനാലാണ് മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ വിശദീകരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഉടനെ നടപടി വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാരും.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിനായി കാക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. യതീഷ് ചന്ദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തു നടപടിയായെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു ഡിജിപിയുടെ മറുപടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കണ്ണൂർ അഴീക്കലിൽ തുറന്നിരുന്ന കടയ്ക്കു മുൻപിൽ കൂട്ടംകൂടി നിന്നു 3 പേർ വർത്തമാനം പറയുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെയാണ് എസ്പി വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങി ഏത്തമിടീപ്പിച്ചത്.



ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു നടപടി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടി. യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കെ.എം.ഷാജി എംഎൽഎ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: No action may be taken against G H Yathish Chandra on Lockdown breaks handling row