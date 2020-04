ധീരസൈനികനെ അവസാനമായി കാണാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നത് 2,600 കി.മീ.

ന്യൂഡൽഹി∙ അർബുദ ബാധിതനായി വെള്ളിയാഴ്ച അന്തരിച്ച ശൗര്യ ചക്ര ജേതാവും ധീര ജവാനുമായ കേണൽ നവജോത് സിങ് ബാലിനെ അവസാനമായി കാണാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റോഡ് മാർഗം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നത് 2,600 കിലോമീറ്റർ! അമൃത്സറിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മകന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത്രയും ദൂരം റോഡ് വഴി താണ്ടേണ്ടി വന്നത്. ഇതിനെതിരെ മുൻ സൈനികരിൽനിന്നും വിമർശനമുയർന്നുകഴി‍ഞ്ഞു.

നവ്ജോതിന്റെ മരണസമയം മാതാപിതാക്കൾ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലായിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന ഭീതിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ലോക്ഡൗൺ മൂലം മകന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അവർക്ക് സർവീസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. വളരെക്കുറച്ച് സര്‍വീസ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളേ ഉള്ളെന്നും സൈനികരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അത് അനുവദിക്കുക പതിവല്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കേണലിന്റെ മൃതദേഹം അമൃത്സറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സൈന്യം തയാറായിരുന്നെങ്കിലും സംസ്കാരം ബെംഗളൂരുവിൽത്തന്നെ നടത്താൻ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് 2,600 കിലോമീറ്റർ റോഡ് മാർഗം താണ്ടാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചത്.

ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ കരസേനയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സേനാ സംഘമായ പാരാ സ്പെഷൽ ഫോഴ്സസിൽ കമാൻഡോ ആയിരുന്നു നവ്ജോത്. മരണത്തിന്റെ തലേദിവസം ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽവച്ചെടുത്ത പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന സെൽഫി സഹപ്രവർത്തകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Outrage As Parents Forced To Drive 2,600 km For Army Officer's Funeral