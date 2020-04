ചെരുപ്പു വഴിയും കോവിഡ് പകരാം; വായുവിൽ നാലു മീറ്റർ വരെ പ്രഭാവമെന്നു പഠനം

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ നാലു മീറ്റർ(13 അടി) വരെ ദൂരത്തിൽ പ്രഭാവമുണ്ടാക്കുമെന്നു പുതിയ പഠനം. വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പൊതുമധ്യത്തിൽ ജനം രണ്ടു മീറ്ററെങ്കിലും അകന്നിരിക്കണമെന്നാണ് നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ. ചൈനീസ് ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളാണ് യുഎസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ (സിഡിസി) ജേണലായ എമേർജിങ് ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്നും ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ അത്രമേൽ ഉപദ്രവകാരിയല്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ബെയ്ജിങ്ങിലെ അക്കാദമി ഓഫ് മിലിറ്ററി മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്. വുഹാനിലെ ഹുവോഷെൻഷൻ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ്–19 വാർഡിലെ ജനറൽ വാർഡിൽനിന്നും ഐസിയുവിൽ നിന്നുമുള്ള സാംപിളുകളാണ് ഇവർ പരിശോധിച്ചത്. പ്രതലത്തിലുള്ളതും വായുവിലുള്ളതുമായ സാംപിളുകൾ ഇവർ ശേഖരിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ മാർച്ച് മൂന്നു വരെ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 24 രോഗികളെയാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്.

വൈറസ് കൂടുതലും വാർഡുകളുടെ നിലത്താണ് കണ്ടത്. ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ടാകാം ഇത്. തുമ്മുന്നതിലൂടെയും ചുമയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും പുറത്തുവരുന്ന വൈറസ് കൂടുതലും ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലാണ് വീഴുക. ആളുകൾ എപ്പോഴും തൊടുന്ന പ്രതലമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കംപ്യൂട്ടർ മൗസ്, മാലിന്യക്കൊട്ടകൾ, കട്ടിൽ, വാതിൽപ്പിടികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വൈറസ് കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഐസിയുവിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ചെരുപ്പുകളിൽ വൈറസ് പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തി. ചെരുപ്പുപോലും വൈറസ് വാഹകരാകുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചെരുപ്പിലൂടെ വൈറസ് പകരാമെന്ന സാധ്യത നേരത്തെ ഇറ്റലിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

വൈറസ് കണികകൾ തീരെ ചെറുതായതിനാൽ അവ വായുവിൽ അധികനേരം തങ്ങിനിൽക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ചെറിയ അളവിലുണ്ടായിട്ടും ഇവ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

English Summary: Scientists Find Coronavirus in Air Samples Up to 13 Feet from Patients, Say Droplets Can Float for Several Hours