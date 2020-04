രോഗം ഭേദമായവർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ്; വൈറസ് ഘടനയിലെ വ്യത്യാസമോ?

ജനീവ∙ കോവിഡ്–19 നെഗറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ ചിലർക്കു വീണ്ടും രോഗം ബാധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ 91 രോഗികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നു വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ഇവരിൽ വീണ്ടും രോഗാണു കയറിയതല്ല, ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനനിരതമാവുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കൊറിയ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഡയറക്ടർ ജിയോങ് യുൻ–ക്യോങ് പറഞ്ഞു.സ്ഥിതിഗതികൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അറിയിച്ചു.

ഇത്തരം രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താനും നിർദേശം നൽകി. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് 24 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തുടർച്ചയായി രണ്ടുതവണ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീട്ടിലേക്കു വിടാം.

വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റമാണോ രോഗം ഭേദമായവർക്ക് വീണ്ടും രോഗം വരാൻ കാരണമെന്നും സംശയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനാകില്ലെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലപാട്.

