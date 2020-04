പിടിവിട്ട് കോവിഡ്; ആയിരം കടന്ന് മുംബൈയിലെ രോഗികൾ

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയരുന്ന മുംബൈയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു. മഹാനഗരത്തിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 10 പേർ മരിച്ചു. ഇതോടെ മുംബൈയിലെ മരണസംഖ്യ 64 ആയി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗികളുടെ പ്രതിദിന വർധനയിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്കു കാണിച്ചിരുന്ന ധാരാവിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനകൾ. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 11 പേർക്കു കൂടി രോഗം. ഇതോടെ, ഇവിടെ കോവിഡ് കേസുകൾ 28 ആയി ഉയർന്നു.



ജനത്തിരക്കേറിയ മേഖലകളിലും രോഗവ്യാപനം പ്രകടമായ ഇടങ്ങളിലും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. ധാരാവി ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാംപ് മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളിൽ 700 ഐസലേഷൻ കിടക്കകളുടെ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. രാജീവ്് ഗാന്ധി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലുള്ള 300 കിടക്കകളുടെ കേന്ദ്രത്തിനു പുറമേയാണിത്. മുംബൈയിൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, ലോഡ്ജുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം അടിയന്തരമായി ഒരുക്കാൻ മുംബൈ കോർപറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു. മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിചരണരീതി സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശങ്ങളും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി.

മുംബൈ ഡോക് യാര്‍ഡ് റോഡിലെ ചാളുകളില്‍ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികള്‍ ജനല്‍പടിയിലിരുന്ന് കളിക്കുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ, കോവിഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് സെന്റർ, കോവിഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചു. ഹോട്ടലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, ലോഡ്ജുകൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എന്നിവയായിരിക്കും കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകൾ. രോഗസാധ്യതയും രോഗലക്ഷണങ്ങളുമുള്ളവരെയായിരിക്കും കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ പാർപ്പിക്കുക. തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗികളെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും കോവിഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുമാകും പാർപ്പിക്കുക.

സ്ഥിതി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആരോഗ്യവിഭാഗവും പൊലീസും നടപടികൾ കർശനമാക്കി. രോഗവ്യാപന സാധ്യതകളുള്ള പല മേഖലകളിലും അണുവിമുക്തമാക്കൽ നടത്തി. ധാരാവിയിലെ എല്ലാ പൊതുശുചിമുറികളും അണുവിമുക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ലോക്ഡൗൺ ലംഘനത്തിന് 34,000 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.

