തിരുവനന്തപുരം ∙ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കാന്‍ സിപിഎം സൈബര്‍ ഗുണ്ടാടീമിനെ ഏര്‍പ്പാടാക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇത് സംഘടിതമായ ശ്രമമാണ്. ഈ പ്രവണത ശരിയല്ല. നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ രാജ്യദ്രോഹം. പിണറായി വിജയനെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ കേരളത്തോടുള്ള അവഹേളനം എന്ന നിലപാട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും ചെന്നിത്തല മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

‘വളരെ സംഘടിതമായി സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണിത്. ആളുകളെ മോശക്കാരാക്കുക, വഷളാക്കുക, വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഒരു സൈബർ ഗുണ്ടാസംഘത്തെ തയാറാക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബോധപൂർവം അവഹേളിക്കാനായാണ് ഇത്തരം സൈബർ ആക്രമണം’– ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

