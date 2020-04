ലോകം തേടും ക്ലോറോക്വിൻ ഇടുക്കിയിലും; സ്വന്തമായി പോസ്റ്റ് ഓഫിസുള്ള സിങ്കോണ!

പത്തനംതിട്ട ∙ ‘ക്ലോറോക്വിൻ കഴിക്കൂ, മലേറിയ തടയൂ’ – തേയില തോട്ടങ്ങളോടു ചേർന്ന് വളർത്തിവന്ന സിങ്കോണ ചെടികളിൽ നിന്നാണ് ഒരുകാലത്ത് നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിച്ച മലേറിയ മരുന്നായ ക്ലോറോക്വിൻ വാറ്റിയെടുത്തിരുന്നത്. ഊട്ടി, ഇടുക്കി, വാൽപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആ ചെടികളിൽ ചിലത് ഇപ്പോഴും കാണാം. ലോകത്ത് കൃത്രിമമായി (സിന്തറ്റിക്) ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന മലേറിയ ഗുളിക ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിലാണ്. കോവിഡിനെതിരെയും ഏറെക്കുറെ ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ യുഎസും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളും ഈ ഗുളികയ്ക്കായി ഇന്ത്യയുടെ പിന്നാലെയും.

തുടക്കം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ

സിങ്കോണ ചെടിയുടെ തൊലി അടർത്തിയെടുത്ത് നിർമിക്കുന്ന ക്വിനൈൻ എന്ന സത്തിൽ നിന്ന് വാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ക്ലോറോക്വിൻ. സിങ്കോണ ചെടിയുടെ സത്തെടുത്ത് കുടിച്ച് ഡോ. സാമുവൽ ഹനിമാൻ സ്വയം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു മലേറിയ പിടിപെട്ടു. ഇതാണ് പിന്നീട് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയായി വികസിച്ചതെന്നതും ചരിത്രം. ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു പനിയെ ചെറുക്കാൻ ക്വിനൈൻ ടോണിക്ക് ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഡാർജിലിങ് ജാതകം തിരുത്തുമോ?

സിങ്കോണ ഡയറക്ടറേറ്റിനു കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ച കൊൽക്കത്തയിലെ ബംഗാൾ കെമിക്കൽസ് എന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഔഷധ കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഡാർജിലിങിലെ മുങ്പൂവിൽ നിന്നുള്ള സിങ്കോണ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിദത്ത ക്ലോറോക്വിൻ ഗുളിക ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ നിർമിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഈ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചതോടെ ദിവസവും പത്തുലക്ഷം ഗുളിക ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ബംഗാൾ കെമിക്കൽസ്.

ഡാർജിലിങിലെ 2500 ഹെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ സിങ്കോണ മരമുള്ളത്. 200 ടണ്ണാണ് പ്രതിവർഷ ഉത്പാദനം. വില കിലോയ്ക്ക് 110 രൂപ. അർബുദ മരുന്നുകളും ഉത്തേജകങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണവും നടക്കുന്നു. പൈതൃക തോട്ടമായി ഇതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിടെ ഡാർജിലിങ്ങിന്റെ ജാതകം മാറ്റുമോ സിങ്കോണ, കാത്തിരുന്നു കാണണം.

ഊട്ടിയിലെ സിങ്കോണക്കാലം

1864ൽ ചൈനീസ് തടവുകാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രിട്ടിഷുകാർ നീലഗിരി കുന്നുകളിലേക്കും മൂന്നാറിലേക്കും സിങ്കോണ കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് മൈസൂരുവിൽ മലേറിയ പിടിപെട്ട ബ്രിട്ടിഷ് സൈനികർ ക്വിനൈൻ ടോണിക് കുടിച്ച് മലേറിയ അതിജീവിച്ചെന്നും കഥകളുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് 1944ൽ പരീക്ഷണശാലയിൽ ക്വിനൈൻ കൃത്രിമമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ഈ ചെടിയോടുള്ള താൽപര്യം കുറഞ്ഞു. അറുപതുകളിൽ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവ മലയിറങ്ങി.

സിങ്കോണ എന്ന തപാൽ ഓഫിസ്

കേരള അതിർത്തിയിലെ വാൽപ്പാറയിൽ ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് വൻകിട സിങ്കോണ തോട്ടവും മലേറിയ ഗുളിക ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ബർമയിലേക്കു വരെ ഇതു കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു തേയിലയ്ക്കു വഴിമാറി. സിങ്കോണ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ തുറന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പിൻകോഡ് 642106.

