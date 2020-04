‘സർക്കാരുകൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ; സുരേന്ദ്രന്റെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുന്‍ഗണനാക്രമം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഏറെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ ആദ്യമെത്തിക്കണം. വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരെ പരിഗണിക്കണം. പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സജ്ജമാണ്. ചാര്‍ട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുവൈത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികളുള്ള മറ്റു നാടുകളിലേക്കും മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെ അയക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എംപിമാരും ഇതിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാന സർവീസ് പുനഃരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവരെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്.



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ട്. കുറവുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കെ.സുരേന്ദ്രന്‍റെ വിമര്‍ശനം മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

