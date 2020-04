കോവിഡിനെതിരെ സ്പെയിൻ വിജയത്തിന് ഏറെ അകലെ: സാഞ്ചസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

മഡ്രിഡ്∙ കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ വിജയത്തിൽനിന്ന് ഏറെ അകലെയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചതോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഞായറാഴ്ച സ്പെയിനിൽ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് വീണ്ടും ഉയരുകയായിരുന്നു.



നമ്മളിപ്പോഴും വിജയത്തിൽനിന്ന് ഏറെ അകലെയാണ്. തെരുവുകളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നിട്ടില്ല. ആരോഗ്യത്തിനായിരിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും മുന്‍ഗണന നൽകേണ്ടത്– ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 619 പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്പെയിനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മരണ സംഖ്യ 16,972 ആയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



യുഎസും ഇറ്റലിയും കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് സ്പെയിനിലാണ്. ശനിയാഴ്ച 510 പേരാണ് സ്പെയിനിൽ മരിച്ചത്. മാർച്ച് 23 മുതൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുപേർ മരിച്ച ദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ദിനംപ്രതി രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. രാജ്യത്ത് മാർച്ച് 14 മുതൽ ഏർപെടുത്തിയ ലോക്ഡൗൺ‌ ജനങ്ങൾ‌ കൃത്യമായി പിന്തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം.



അതേസമയം സ്പെയിനിലെ ചില ഫാക്ടറികളും നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും സജീവമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ്. മാര്‍ച്ച് 20ന് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ സേവനങ്ങളും രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്കു കൂടി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് സ്പെയിൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ നടപടികൾ ശക്തമായതോടെ ഇതിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുയർത്തി ചില നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി.



English Summary: Spain is "far from victory" in its fight against the coronavirus, Prime Minister Pedro Sanchez