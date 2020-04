‘കൊറോണയോ, അതെന്ത്’?; മഹാമാരിയിൽ വലയുമ്പോൾ സുരക്ഷിതരായി 15 രാജ്യങ്ങൾ

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ ലോകം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ ഒരു ‘ആഗോളഗ്രാമ’മായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വലുപ്പചെറുപ്പമില്ലാതെ ലോകത്തെ ഒന്നാകെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മഹാമാരി. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽനിന്ന് കോവിഡ് അണുക്കൾ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുമൊക്കെ എത്തിയത് വെറും ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട്. രോഗവ്യാപ്തിയിലും മരണനിരക്കിലും അമേരിക്കയും ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും ഫ്രാൻസുമൊക്കെയാണ് മുന്നിലെങ്കിലും ലോകഭൂപടത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും കോവിഡ് അരിച്ചുകയറിക്കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് ബാധയേൽക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവുമോ?

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ അംഗത്വമുള്ള 193 സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ 178 രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഏതാനും രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. 15 രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു രോഗിപോലുമില്ലെന്ന നേട്ടവുമായി നിൽക്കുന്നത്. ലോകഭൂപടത്തിൽ സസൂക്ഷ്മം നോക്കിയാൽമാത്രമേ ഇവയിൽ പലതിനെയും കണ്ടെത്താനാവൂ എന്നുമാത്രം. ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കാതെ 15 രാജ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഉത്തര കൊറിയ, കോമറോസ്, കിരിബാത്തി, മാർഷൽ ഐലൻഡ്സ്, മൈക്രൊനീഷ്യ, നൗരു, പലാവു, സോളമൻ ദ്വീപുകൾ, തുർക്മെനിസ്ഥാൻ, ടുവാലു, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ലെസോത്തോ, വന്വാടു, സമോവ, ടോംഗ

ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഓഷ്യാനിയ വൻകരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ. ഏഷ്യയിൽ മൂന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ രണ്ടും ഓഷ്യാനയിൽ പത്തും രാജ്യങ്ങളാണ് രോഗാണു കയറാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ. രോഗം പിടിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ മുന്നിൽനിൽക്കുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയാണ്. ഏഷ്യയിലെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കൂടി കോവിഡ് ബാധയേൽക്കാതെ നിൽക്കുന്നു: തജിക്കിസ്ഥാനും തുർക്മെനിസ്ഥാനും.

ലെസോത്തോയും കോമറോസുമാണ് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചെറുദ്വീപുരാഷ്ട്രങ്ങൾ. മാർഷൽ ഐലൻഡ്സ്, പലാവു, തുവാലു, നൗരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെമാത്രം. നൗരുവിൽ ആകെയുള്ളത് 10,823 പേർ. വത്തിക്കാൻ സിറ്റി, മൊണാക്കോ എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാഷ്ട്രമാണ് നൗരു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും നൗരുവിന് സ്വന്തം. തീരെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയും പുറത്തുനിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ കുറവുമാണ് ഈ പസഫിക് രാജ്യങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുനിർത്തിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഉത്തര കൊറിയയിലാവട്ടെ വിദേശത്തെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവും.

English Summary: The countries that have reported no COVID-19 cases so far