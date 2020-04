ഗ്വാങ്ചോവിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി; പ്രതിഷേധമുനയിൽ ചൈന, നയതന്ത്രക്കുരുക്ക്

ബെയ്ജിങ്∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന ഭീതിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളോട് വേർതിരിവു കാട്ടിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് ചൈന. ചൈനീസ് നഗരമായ ഗ്വാങ്ചോവിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് ചൈനയ്ക്ക് മേൽ ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയത്.

ഗ്വാങ്ചോവിൽ ആഫ്രിക്കൻ വിദ്യാർഥികളെയും മറ്റു ആഫ്രിക്കൻ പൗരന്മാരെയും നിർബന്ധിതമായി കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയതാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിതമായതോടെ വിദേശത്തുനിന്നു പകർച്ചവ്യാധി എത്തിയേക്കാമെന്ന ഭീതിയിൽ എവിടെയൊക്കെപോയി എന്നതു പോലും പരിശോധിക്കാതെ, 14 ദിവസം സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ ആഫ്രിക്കകാരോട് നിർദേശിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്.

വലിയൊരു വിഭാഗം ആഫ്രിക്കക്കാരെയും വാടകയ്ക്കു കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്നു വീട്ടുടമസ്ഥർ ഇറക്കിവിട്ടു. പല ഹോട്ടലുകളും ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനായതിനു പിന്നാലെ വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്നവരിലെ വൈറസ് ബാധ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമായേക്കാമെന്ന ഭീതിയും ഉടലെടുത്തതാണ് ചൈനക്കാരെ ഇത്തരം നടപടികൾക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

ആഫ്രിക്കയിലെ സർക്കാരുകളും മാധ്യമങ്ങളും ചൈനയിൽ ആഫ്രിക്കക്കാർ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഇത്തരം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു രംഗത്തെത്തി. ചൈനീസ് പൊലീസ് ആഫ്രിക്കക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നു. താമസിക്കാൻ സ്ഥലം ലഭിക്കാതെ ആഫ്രിക്കക്കാർ തെരുവോരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെയും വീടുകളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നതിന്റെയും വിഡിയോകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അടുത്തിടെ ചൈനയുമായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യാപാരബന്ധം പുലർത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നു എണ്ണ കയറ്റുമതി കൂടുതലും ചൈനയിലേക്കാണ്. 2019 ൽ 208 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ വ്യാപാരമാണ് ആഫ്രിക്കയും ചൈനയുമായുണ്ടായത്.

അതേസമയം, ആഫ്രിക്കക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് വേർതിരിവ് ഇല്ലെന്നും എല്ലാ വിദേശികളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഴാവോ ലിജിയൻ പറഞ്ഞു. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവരിലെ വൈറസ് ബാധ ഉയരുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ വൈറസ് പല രാജ്യങ്ങളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി. അതിനാൽത്തന്നെ വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്നവരെ പരിശോധിച്ചേ തീരൂവെന്നും ഴാവോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Beijing faces a diplomatic crisis after reports of mistreatment of Africans in China causes outrage