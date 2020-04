കൊറോണ മനുഷ്യനു പകർത്തിയത് പാമ്പോ വവ്വാലോ അല്ല; ‘വില്ലനായി’ ഈനാംപേച്ചി

മിഷിഗൻ ∙ ലോകത്ത് 18 ലക്ഷത്തിലേറെ മനുഷ്യരെ രോഗികളാക്കുകയും 1.14 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്ത കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ്? ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽനിന്നാണു കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന കോവിഡ് 19 എന്ന രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് ഏവർക്കുമറിയാം. അപ്പോഴും രോഗവാഹകരായത് ഏതു ജീവിയാണെന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടർന്നു. പാമ്പും വവ്വാലും സംശയനിഴലിൽ തുടരവെ കൊറോണ മനുഷ്യരിലേക്കു പകർത്തിയത് ഈനാംപേച്ചി എന്ന ഉറമ്പുതീനി ആണെന്ന പുതിയ നിഗമനവുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ രംഗത്തെത്തി.

വുഹാനിലെ ഹ്വാനൻ സീഫുഡ് മൊത്തച്ചന്തയിൽനിന്നാണു കൊറോണ മനുഷ്യരിലെത്തിയത്. മൃഗങ്ങളിൽ ഉദ്ഭവം കൊണ്ട് മനുഷ്യരിലേക്കു പകർന്നതാണു കൊറോണ വൈറസ് എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതു ജീവിയിൽനിന്നാണു മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നതിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായില്ല. ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും വൈറസിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വാക്സിനു വേണ്ടി പരീക്ഷണങ്ങളും തുടരുന്നു. പാമ്പ് അല്ല, ഈനാംപേച്ചിയാണു കൊറോണ പകർന്നതെന്ന് ഇത്തരമൊരു പഠനത്തിൽ മിഷിഗനിലെ ബയോഇൻഫർമേറ്റിഷ്യൻമാരുടെ സംഘമാണു കണ്ടെത്തിയത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടക്കം പാമ്പ് വഴിയാണെന്നാണു ജനം ധാരാളമായി വിശ്വസിച്ചതും പ്രചരിച്ചതും. ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വവ്വാലിനെയും പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തി. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലെന്നു പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി മിഷിഗൻ സർവകലാശാലയിലെ കംപ്യൂട്ടേഷനൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പ്രഫസർ യാങ് സാങ്, ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പിഎച്ച്ഡി കാൻഡിഡേറ്റ് ചെങ്സിൻ സാങ്, കംപ്യൂട്ടേഷനൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറർ ഫെല്ലോ വേയ് സെങ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

നിഗൂഢത മാറാത്ത വൈറസ് വ്യാപനം

മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവഴി പലപ്പോഴും നിഗൂഢമാണ്. 2020 ജനുവരി വരെ കരുതിയിരുന്നതു കൊറോണ വൈറസ് (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 / SARS-CoV-2) ഉദ്ഭവിച്ചതു ഹോഴ്സ്ഷൂ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വവ്വാലിൽനിന്നാണ് എന്നായിരുന്നു. മുൻ പകർച്ചവ്യാധി അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വവ്വാലിൽനിന്നു നേരിട്ടു മനുഷ്യരിലേക്കു വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നു വിലയിരുത്തി. വവ്വാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിക്കു രോഗം പകർത്തിയിരിക്കാമെന്നും അതുവഴി മനുഷ്യരിൽ എത്തിയെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംശയിച്ചത്.

മനുഷ്യരിലേക്കു നിരന്തരം ഇങ്ങനെ വൈറസുകൾ കൈമാറുന്ന ‘ഇടനിലജീവി’ ഏതെന്ന അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല. കൊറോണ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട SARS-CoV 2003ൽ ഒരു മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. SARS-CoV-2 വൈറസിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണിത്. അതു വവ്വാലിൽനിന്നാണു രൂപപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർത്തുന്നതിൽ ഇടനില നിന്നതു മറ്റൊരു ജീവിയാണ്. വെരുക് ( masked palm civet ) ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇടനിലക്കാരൻ. കൊറോണ വൈറസിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമായ MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome–MERS) 2012ൽ പരത്തിയ മെർസ് രോഗത്തിന്റെ ഇടനിലജീവിയാകട്ടെ ഒട്ടകം (dromedary camel) ആയിരുന്നു.

വൈറസുകൾക്ക് പൊതുവിൽ ഏകമാന സ്വഭാവം തോന്നുമെങ്കിലും അവ സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർത്തുന്ന ജീവികൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നു സാർസും മെർസും തെളിവായി. അതിനാൽതന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ SARS-CoV–2 ദുരൂഹത തുടർന്നെങ്കിലും മനുഷ്യനു തന്ന ഇടനിലജീവി ഏതെന്ന് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. രോഗം കൂടുതൽ പേരിലേക്കു പടരുന്നതും വീണ്ടും വരുന്നതും തടയാൻ ഇടനില ജീവിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നടത്തിയ ആദ്യപഠനങ്ങളിൽ ചൈനീസ് വെള്ളികെട്ടൻ, ചൈനീസ് മൂർഖൻ എന്നീ പാമ്പുകളെയാണ് വൈറസിന്റെ ആതിഥേയ ഇടനിലക്കാരായി കണ്ടെത്തിയത്. ശീതരക്തമുള്ള മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു കൊറോണ വൈറസ് പകർന്നേക്കാമെന്നു മുൻ തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നു പഠനത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നു.

പാമ്പുകളിലെ കോഡോൺ

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ജനിതക വസ്തുക്കളായ ഡിഎൻഎയുടെയും ആർഎൻഎയുടെയും നിർമാണത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ സീക്വൻസ് ചേർന്നാണ് ഡിഎൻഎയിലും ആർഎൻഎയിലും ജനിതകകോഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റായി മാറുന്നത്. ആ സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണു കോഡോൺ. ജനിതക ഭാഷയിലെ ‘വാക്കുകൾ’ എന്നാണ് ഇവയ്ക്കുള്ള വിശേഷണം. കോഡോണുകളുടെ പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ചാണ് എവിടെനിന്നാണ് വൈറസുകൾ വിവിധ ജീവികളിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തിയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വൈറസിനു പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഎൻഎയെയോ ആർഎൻഎയെയോ കോശങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളിലേക്കു കടത്തിവിടേണ്ടതുണ്ട്.

അതുവഴിയാണു കോശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വൈറസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഒരു ചങ്ങല പോലെ നിൽക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടിച്ചേർന്നാണു പ്രോട്ടീനുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകളുമായി ചേരാൻ കോഡോണുകൾക്കു സാധിക്കും. 64 തരത്തിലുള്ള കോഡോണുകളുണ്ട്. പക്ഷേ 20 തരം അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകളേയുള്ളൂ. അതിനാൽ പലതരം കോഡോണുകൾ ഒരേ അമിനോ ആസിഡിനോടു ചേരുന്നതും പതിവാണ്. പക്ഷേ ഏതെല്ലാം കോഡോണുകൾ ഏതെല്ലാം അമിനോ ആസിഡുകളുമായി ചേരുമെന്നത് ജനിതകശാസ്ത്രം കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മൃഗങ്ങളിലും ഈ ‘കോഡോൺ യൂസേജ് പാറ്റേൺ’ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

പുതിയ കൊറോണ വൈറസായ സാർസ് കോവ് 2ന് ഒരു കോശത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ വൈറസിനു സമാനമായ രീതിയിൽ ‘കോഡോൺ യൂസേജ് പാറ്റേണുള്ള’ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കോശമായിരിക്കണമെന്നതു നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന എട്ടു മൃഗങ്ങളുടെ ‘കോഡോൺ യൂസേജ് പാറ്റേൺ’ ഗവേഷകർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഏറ്റവുമധികം ചേർന്നിരുന്നത് പാമ്പിന്റെയാണെന്നും കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ചേർച്ചയുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണത്തിന് ചൈനീസ് ഗവേഷകർക്കു സാധിച്ചില്ല, സാധ്യത മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു പഠനം. അങ്ങനെയാണ് മിഷിഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കൂടുതൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തിയത്.

ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസിന്റെ മൂന്നു വകഭേദങ്ങളാണ് സാർസ് കോവ് 1, 2 എന്നിവയും മെർസ് വൈറസും. ഇവയുടെ കോഡോൺ യൂസേജ് പാറ്റേൺ പതിനായിരത്തിലേറെ മൃഗങ്ങളുടേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണു മിഷിഗൻ ഗവേഷകർ ചെയ്തത്. SARS-CoV, MERS-CoV വൈറസുകൾ അവരുടെ ആതിഥേയജീവികളുടേതിനു (വെരുകും ഒട്ടകവും) തുല്യമായ ആന്തരികഘടനയാണു തവളകളിലും പാമ്പുകളിലും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽനിന്നും മൃഗകോശങ്ങളിലെ കോഡോൺ ഉപയോഗത്തിൽനിന്നു മാത്രം ഒരു ജീവി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആതിഥേയജീവിയാണെന്ന് ഊഹിക്കാനാകില്ലെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെ പാമ്പിൽനിന്നാണു വൈറസ് പകർന്നതെന്ന അവകാശവാദം ശരിയല്ലെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇനി സാധ്യത ഈനാംപേച്ചിയിൽ

തുടർ പഠനങ്ങളിലാണു കൊറോണയുടെ ജനിതക ഘടനയ്ക്കു സമാനമായത് ഈനാംപേച്ചികളുടെ (Malayan pangolins) ശ്വാസകോശ സാംപിളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടു വൈറസുകളുടെയും ജനിതക ഘടനയിൽ 91 ശതമാനമായിരുന്നു സാമ്യം. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രത്തിലെ മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗം (spike protein) രണ്ടിലും വലിയതോതിൽ സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ജീവികളുടെ കോശത്തിൽ പിടിച്ചുകയറാൻ കൊറോണ വൈറസിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭാഗമാണു സ്പൈക് പ്രോട്ടീൻ. രോഗം പരത്തുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ പൂർവികരായ വവ്വാലിലുള്ള ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസിന് 19 അമിനോ ആസിഡുകളാണു സ്പൈക് പ്രോട്ടീനിലുള്ളത്.

ഈനാംപേച്ചിയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിന് 5 അമിനോ ആസിഡുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. എങ്കിലും വൈറസിന്റെ ഘടന സമാനമാണെന്നും മിഷിഗൻ ഗവേഷകരുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. മാർച്ച് അവസാനം നേച്ചർ റിസർച്ച് ജേണലിൽ വന്ന പഠനത്തിലും കൊറോണ പകർത്തിയത് ഈനാംപേച്ചിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. 2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്ത 18 ഈനാംപേച്ചികളുടെ ശീതീകരിച്ച ടിഷ്യുകളിലായിരുന്നു പഠനം. അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കൊറോണ ദൃശ്യമായി. 2018ൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഈനാംപേച്ചികളിൽ 12 എണ്ണം പരിശോധിച്ചതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനും വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ പഠനങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നോവൽ കൊറോണ വൈറസുമായി 88.5 മുതൽ 92.4 ശതമാനംവരെ വളരെ സാമ്യമുള്ള വൈറസുകളാണ് ഈനാംപേച്ചികളിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

കരിഞ്ചന്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സസ്തനി

വന്യജീവി കള്ളക്കടത്തു സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ഇരയാണ് ഈനാംപേച്ചി. കരിഞ്ചന്തയിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യക്കാരുള്ള സസ്തനി. പ്രതിവർഷം ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ ഈനാംപേച്ചികളെയാണു കൊള്ളക്കാർ കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും കാണപ്പെടുന്ന എട്ടിനം ഈനാംപേച്ചികളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇന്റർനാഷനൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ (ഐയുസിഎൻ) വംശനാശ ഭീഷണിപ്പട്ടികയിൽ (റെഡ് ലിസ്റ്റ്) കയറിപ്പറ്റി. ഇതിൽ ചൈനീസ് ഈനാംപേച്ചിയും സുന്ദ എന്നയിനം ഈനാംപേച്ചിയും ‘ഗുരുതര ഭീഷണി’ നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ്. ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം ഈനാംപേച്ചികളെ കാണുന്നത്. ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ളതാകട്ടെ വിയറ്റ്നാം, ചൈന പോലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും.

ചെറിയ കണ്ണുകളായതിനാൽ ഇവയ്ക്കു കാഴ്ചശക്തി കുറവാണ്. കേൾവിശക്തിയും ഘ്രാണശക്തിയും അപാരം. പൊതുവിൽ രാത്രി മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങൂ. നീളൻ നാവുപയോഗിച്ചു ചിതലുകളെയും ഉറുമ്പുകളെയുമാണു ഭക്ഷണമാക്കുക. ചിതൽപ്പുറ്റുകളുടെയും മറ്റും സമീപം ഇവയുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പുള്ള വേട്ടക്കാർ രാത്രിയിൽ കണ്ണിലേക്കു ശക്തമായി വെളിച്ചമടിച്ചു നിർത്തി ഇവയെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണു രീതി. ശരീരമാകെ മൂടുന്ന ശൽക്കങ്ങളുള്ള ഒരേയൊരു സസ്തനിയാണ് ഈനാംപേച്ചി. ഈ ശൽക്കങ്ങൾക്ക് ഔഷധഗുണമുണ്ടെന്നാണ് അന്ധവിശ്വാസം. ഇവയുടെ മാംസത്തിന് ഏഷ്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു വിയറ്റ്നാമിലും ചൈനയിലും ഒട്ടേറെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിൽപന നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ രഹസ്യമായാണ് ഇടപാടുകൾ.

1990കളിൽ കിലോക്ക് ഏകദേശം 800 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഈനാംപേച്ചിയുടെ ശൽക്കങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അരലക്ഷത്തിലേറെയാണു വില. ശൽക്കങ്ങളും ഇറച്ചിയുമായി ശതകോടികളുടെ ബിസിനസാണ് കുഞ്ഞുജീവിയുടെ പേരിൽ ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ചെറിയ ഈനാംപേച്ചിയുടെ ശൽക്കങ്ങൾ പൊടിച്ചു കഴിച്ചാൽ മുലപ്പാൽ വർധിക്കുമെന്നാണു ചൈനീസ് നാട്ടുവൈദ്യം. ആസ്മയ്ക്കും കാൻസറിനും ഫലപ്രദമാണെന്നും പ്രചാരണമുണ്ട്. മട്ടി, ജൂജു എന്നീ പേരുകളിലാണ് കരിഞ്ചന്തയിൽ ശൽക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇറച്ചിക്കു ഭാരം കൂടാനായി ഈനാംപേച്ചിയെ ചരൽ തീറ്റിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. 27 രാജ്യങ്ങളാണ് ഈനാംപേച്ചിയുടെ കള്ളക്കടത്ത് വലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിലെ 94 ശതമാനവും ചൈന, ഹോങ്കോങ്, വിയറ്റ്നാം, സിങ്കപ്പുർ, നൈജീരിയ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്.

English Summary: More Evidence Suggests Pangolins May Have Passed Coronavirus From Bats to Humans