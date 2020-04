44 ദിവസം, 1.89 ലക്ഷം രോഗികൾ; കോവിഡ് ന്യൂയോർക്കിനെ പിടിച്ചുലച്ചത് എങ്ങനെ?

ന്യൂയോർക്ക് ∙ മറ്റേതു രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ, യുഎസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം– ഒട്ടും ആശാവഹമല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ചിത്രം. മഹാമാരി ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സംസ്ഥാനമായ ന്യൂയോർക്ക് നിരാശ്രയരായി പോയതെന്തു കൊണ്ട്? മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ന്യൂയോർക്കിനെ ലോകത്തെ മറ്റേതൊരു പ്രദേശത്തേക്കാളും മോശമായി കൊറോണ പിടിച്ചുലച്ചതെങ്ങനെ? ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിക്കുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികൾ യുഎസിലാണ്– 5.60 ലക്ഷം, മരിച്ചവർ 22,115. ഇതിൽ 1.89 ലക്ഷം രോഗികളും ന്യൂയോർക്കിലാണ്. ഇവിടെ മരിച്ചത് 9385 പേർ. ഇത്രയും രോഗികളും മരണവും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ല. ഇതാണു ന്യൂയോർക്ക് എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ചോദ്യചിഹ്നമാക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ അധികം നാശമുണ്ടായ സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ പേരാണു ന്യൂയോർക്കിലെ രോഗികൾ.



ലോകത്തിലെ ആകെ രോഗികളിൽ നാലിലൊന്നും ഇപ്പോൾ യുഎസിലാണ്. മാരകവേഗത്തിൽ രോഗം പടരുന്നതു ന്യൂയോർക്കിലും ലൂസിയാനയിലും. ന്യൂയോർക്കിൽ ഓരോ രണ്ടര മിനിറ്റിലും ഒരാൾ മരിക്കുന്നതായി ഗവർണർ ആൻഡ്രു കൂമോ പറഞ്ഞു. ന്യൂജഴ്സിയുടെ കണക്കുവച്ച് (61,850 രോഗികൾ, 2350 മരണം) നോക്കിയാലും ന്യൂയോർക്ക് എത്രയോ മുന്നിലാണ്. രാജ്യത്ത് അടിയന്തര സഹായത്തിനു സൈന്യം ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി സൈന്യം നൂറിലേറെ താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളാണു നിർമിച്ചത്.



രോഗവാഹകർ വിദേശികളോ?



ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസില്ലാത്ത 2.75 കോടി അമേരിക്കക്കാർക്കും കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഫണ്ട് നൽകിയെങ്കിലും ന്യൂയോർക്കിൽ മാസ്ക്, കയ്യുറ, ഗൗൺ അടക്കം അടിസ്ഥാന രക്ഷാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കിട്ടാതെ വലയുകയാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ. കൂടുതൽ രോഗികളായതോടെ ഓക്സിൻ ക്ഷാമവുമുണ്ട്. ധാരാളമായി വിദേശികൾ വരുന്നതാണു ന്യൂയോർക്കിനെ കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറ്റിയതെന്നു ഗവർണർ ആവർത്തിക്കുന്നു.



കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ചൈന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ അറിയിച്ച ശേഷം അവിടെനിന്ന് യുഎസിൽ 4,30,000 പേർ എത്തിയെന്നാണ് വിവരം. വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിൽ നിന്നുളള 40,000 പേർ അടക്കമാണിതെന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ജനുവരിയിലാണ് അജ്ഞാത രോഗം പടരുന്നതായി ചൈന സമ്മതിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് യാത്രാനിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപ് 17 യുഎസ് നഗരങ്ങളിലേക്കു നേരിട്ടു പറന്നത് 1300 വിമാനങ്ങളാണ്.



ഈ സമയത്തൊന്നും യുഎസ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധനാ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുഎസിൽ ആദ്യ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് വാഷിങ്ടനിൽ ജനുവരി 20നാണ്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ചൈന– യുഎസ് യാത്രാവിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതിനകം ധാരാളം വിദേശികൾ ന്യൂയോർക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെന്നും അവരിലൂടെ തദ്ദേശീയർക്കു രോഗം പടർന്നെന്നുമാണു ന്യൂയോർക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമാനം.



8.6 ദശലക്ഷം പേരാണു ന്യൂയോർക്കിലുള്ളത്. ഓരോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലും കഴിയുന്നത് 10,000 ആളുകൾ. യുഎസിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ നഗരം കൂടിയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സംസ്ഥാനം. ഇവിടെയുള്ള സബ്‍വേ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു യാത്രക്കാരാണു ദിവസവും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. തിരക്കേറിയ പൊതുവഴികളിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നതു പ്രയാസം. വൈറസ് വാഹകരായ യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം പടരുക വളരെയെളുപ്പം.



പ്രതിവർഷം 60 ദശലക്ഷം ടൂറിസ്റ്റുകളാണു നഗരത്തിലെത്തുന്നത്. യുഎസിലേക്കുള്ള കവാടമായി ധാരാളം പേർ കരുതുന്ന ഇടം കൂടിയാണിത്. അതായതു യുഎസിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗികളോ കൊറോണ വൈറസ് വാഹകരോ ആണെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ രോഗം പങ്കുവയ്ക്കാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വിരളം. യൂറോപ്പിൽനിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ വഴിയായിരിക്കാം രോഗബാധ ഇവിടെയെത്തിയതെന്നും യുഎസ് ജനിറ്റിക്സിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു.



‘ഇത്രയും മോശമാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല’



ഫെബ്രുവരിയിലാണു യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിൽ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാകട്ടെ മാർച്ച് ഒന്നിനും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെയാൾക്ക് രോഗം വന്നു. ആരും ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. കാരണം, ലോകത്തിലെ മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള നാടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. കാര്യങ്ങൾ കീഴ്‍മേൽ മറിഞ്ഞത് ഏതാനും ദിവസം കൊണ്ടാണ്. ചൈനയിൽനിന്നുള്ളവരെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെയും രോഗവ്യാപനത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് സംശയിക്കുന്നു.



വിദേശികളും സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനബാഹുല്യത്തിലേക്കാണു കൊറോണ വൈറസ് കാട്ടുതീ പോലെ പതിച്ചത്. ഇത്തിരിപ്പോന്ന വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം വലുതാണ്. അതിന്റെ കൃത്യമായ ചിത്രം കിട്ടാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങളെടുക്കും. വലിയ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക അസമത്വം നിലനില്‍ക്കുന്ന നഗരമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക്. അസുഖങ്ങളാലും ആരോഗ്യസുരക്ഷയുടെ കുറവിനാലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്രോങ്ക്സ്, ക്യൂൻസ് പ്രദേശങ്ങളെ കോവിഡ് ഉലച്ചുകളഞ്ഞു.



‘ഏറ്റവും മോശമായി കൊറോണ ബാധിക്കാൻ ഇടയുള്ള പ്രദേശമാണു ന്യൂയോർക്കെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാവുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നു ചിന്തിച്ചതു പോലുമില്ല.’– കൊളംബിയ സർവകലാശാല പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രഫസറും വിദഗ്ധനുമായ ഇർവിൻ റെഡ്‌ലെനർ പറഞ്ഞു. ആദ്യ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് അധികൃതർ കാര്യമായ നടപടികളെടുത്തത്.



സ്കൂളുകൾ, ബാറുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ എന്നിവ മാർച്ച് 16 മുതൽ തുറക്കരുതെന്നാണു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ ബിൽ ഡെ ബ്ലാസിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കാനും വീടുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയാനും ഗവർണർ ഉത്തരവിട്ടത് മാർച്ച് 22ന്. അധികൃതരിൽ നിന്ന് അടച്ചിടൽ തീരുമാനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ വൈകിയെന്നും ഇതാണ് അസുഖം വ്യാപിപ്പിച്ചതെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



ഗവർണറും മേയറും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടായില്ലെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ‘ഒരാൾ പറയുന്നു എത്രയും വേഗം സ്കൂളുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും അടയ്ക്കണമെന്ന്. മറ്റേയാൾ പറയുന്നത്, സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരത്തെ അടച്ചിടുന്നതു വലിയ തോതിൽ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും. വിഭിന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് എല്ലാവരും നൽകിയത്, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെ’– ഇർവിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭയപ്പെട്ട അത്രയും മരണം ഉണ്ടായില്ലെന്നും ശരിയായ ദിശയിലാണു മുന്നേറുന്നതെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.



അമിത ആത്മവിശ്വാസം വിനയായി

ഒരുവശത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യവാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർ. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും മറുവശത്ത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടരുടെ നിസ്സംഗതയാണു ന്യൂയോർക്കിന്റെ വില്ലനായത്. ലോക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ പഠിക്കാനും ജോലിക്കുമൊന്നും പോകേണ്ടാത്തതിനാൽ, പലരും പാർട്ടികളും ഉല്ലാസവുമൊക്കെയായി ആഘോഷിക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിനടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വൈറസുമായി വീടുകളിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കു പകർന്നു.



ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിലേറെയും 21നും 70നും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, അമിതഭാരം, ശ്വാസകോശ– വൃക്കരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുള്ളവരൊക്കെ വൈറസിനു കീഴ്‍പ്പെടുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അസുഖം മാറി ആശുപത്രിക്കു പുറത്തുവന്നു. അകലം പാലിക്കണമെന്ന് ദിവസവും ഗവർണർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അവഗണിച്ചു പലരും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കൂസലില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു, ആളുകളുമായി ഇടപഴകി. രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ സ്വയം വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഇത്രത്തോളം രൂക്ഷമാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു.



മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയോ?



അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമായ കലിഫോർണിയ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിച്ച രീതി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവിടെ 23,287 പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരിച്ചതാകട്ടെ 681 പേരും. രോഗവ്യാപനം തിരിച്ചറിയുകയും ഉടനടി നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്താണു കലിഫോർണിയ, ന്യൂയോർക്കിനും യുഎസിനാകെയും മാതൃകയായത്. മാർച്ച് 16ന് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ പ്രദേശത്തുള്ള ആറു കൗണ്ടികളിലെ ജനങ്ങളോടു വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന ഉത്തരവിറക്കി. മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം സംസ്ഥാനമാകെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി.



‘അടുത്തടുത്തു കിടക്കുന്ന ആറു കൗണ്ടികൾ ഒരുമിച്ചു ചർച്ച ചെയ്താണു വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതവർ നേരത്തെ ചെയ്തു. രോഗനിയന്ത്രണത്തിൽ ഇതു നിർണായകമായി. ന്യൂയോർക്കുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയാർന്ന തീരുമാനങ്ങളാണു കലിഫോർണിയ സ്വീകരിച്ചത്. പലപ്പോഴായി തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുകയും ഇളവു ചെയ്യുകയും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണു ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്നത്. കലിഫോർണിയയിൽ അതുണ്ടായില്ല.’– ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അസോസിയേറ്റ് മേഗൻ മക്‌ഗിന്റി പറഞ്ഞു.



കുഴപ്പം ആരുടെ ഭാഗത്ത്?



ന്യൂയോർക്കിനെ കോവിഡ് കുടഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയമായ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും സജീവമാണ്. ഡെമോക്രാറ്റുകാരായ ഗവർണറും മേയറും ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫെഡറൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ആഴ്ചകളായി നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇപ്പോൾ പോലും ആവശ്യത്തിനു പരിശോധനാ കിറ്റുകളോ മെഡിക്കൽ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളോ ന്യൂയോർക്കിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.



ആവശ്യത്തിനു ജീവൻരക്ഷാ വെന്റിലേറ്ററുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്നതിൽ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രം അലംഭാവം കാണിച്ചെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ആരോപിക്കുന്നു. 9/11 ഭീകരാക്രമണത്തിലെ മരണത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണു കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായത്. 9/11 ഭീകരാക്രമണം അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച പോലെ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണു ന്യൂ ജഴ്സി ഗവർണർ ഫിൽ മർഫി. ‘മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടെന്തുണ്ടായി? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ഇതു വീണ്ടും സംഭവിക്കില്ലെന്നതിന് എന്തുറപ്പ് പറയാനാകും?’– ഗവർണർ കൂമോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നതു യുഎസിന്റെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയിലെ വിള്ളലുകളാണ്



