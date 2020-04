ഡൽഹിയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും ഭൂകമ്പം; നാശനഷ്ടങ്ങളില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിലും സമീപമേഖലകളിലും ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം കുറഞ്ഞതോതിലുള്ള പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പകൽ 1.26നാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.7 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. 5 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രകമ്പനം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി പറഞ്ഞു. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 3.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ വസീറാബാദിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം. വൈകുന്നേരം 5.45നായിരുന്നു സംഭവം. നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

English Summary: Earthquake Felt In Delhi, Adjoining Areas For Second Consecutive Day