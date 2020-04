6 മാസം, ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയും കോവിഡും; ഇത് കുഞ്ഞ് എറിന്റെ ജീവിതകഥ

ലിവർപൂൾ∙ പ്രായം ആറു മാസം, തൂക്കം രണ്ടരക്കിലോയിൽ താഴെ – ഇതിനിടയിൽ കുഞ്ഞ് എറിൻ ബേറ്റ്സിന് നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആരുടെയും കണ്ണുനിറയിക്കും. മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അതിഗുരുതരരോഗത്തിന് ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ, ശ്വാസനാളിക്കും പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ മഹാമാരിയായ കോവിഡും! വിവാഹം കഴിച്ച് പത്തുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷമുണ്ടായ കുഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളായ എമ്മയും വെയ്നും.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും മറ്റു ചികിത്സകൾക്കുമായി ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള പോക്കിലും വരവിനുമിടയിൽ എറിൻ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്ന ആശ്വാസം വന്നപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ് ഉണ്ടെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലിവർപൂളിലെ ആൽഡർ ഹേ ചിൽഡ്രൻസ് ആശുപത്രിയിലാണ് എറിൻ ഇപ്പോൾ. കൂട്ടിന് അമ്മ എമ്മ(29)യും. ഒരാൾക്കുമാത്രമേ ആശുപത്രിയിൽ എറിന് കൂട്ടിരിക്കാനാകൂ. എറിനുമായി സമ്പർക്കം വന്നതിനാൽ പിതാവ് വെയ്നോട് (32) സ്വയം ഐസലേഷനിൽ കഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ബറിയിലെ വീട്ടിലാണ് വെയ്ൻ ഇപ്പോഴുള്ളത്.

‘ഞങ്ങൾക്കു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പല പരിശോധനകളും നടത്തി. നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. എന്നാൽ പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ‘അദ്ഭുതക്കുട്ടിയായി’ എറിൻ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ എറിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം ഇവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു.

അവസ്ഥ അതീവഗുരുതര നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ എറിന് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നു. ജനുവരിയിൽ ബ്രോങ്കിയോളൈറ്റ്സും ന്യുമോണിയയും ബാധിച്ചു. ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇവ വന്നാൽ മരണത്തിനുവരെ കാരണമായേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനോടും പോരാടി എറിൻ തിരിച്ചെത്തി. എറിന്റെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. ട്രക്കിയോമലേഷ്യയും ബ്രോങ്കോമലേഷ്യയും ഉണ്ടായി. ശ്വാസനാളിയെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ബാധിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് കോവിഡും.

ആശുപത്രി വാസത്തിനിടയിലാണ് കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നത്. അകലം പാലിക്കൽ അനുസരിക്കാതെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ ആരുടെയെങ്കിലും പക്കൽനിന്നാകാം എറിനിലേക്കും രോഗം പകർന്നതന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു. ഓക്സിജൻ നൽകുന്ന ട്യൂബും വയറുകളും മറ്റും ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ക്യാമറയിലേക്കു നോക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എറിന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്. കോവിഡ്–19 എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അകലം പാലിക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങളും ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്ന് ഈ കുടുംബം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഒപ്പം കുഞ്ഞ് എറിനെ പ്രാർഥനയിൽ ഓർമിക്കണമെന്നും!

English Summary: Six-month-old baby girl who already battled a heart condition and windpipe issues is diagnosed with coronavirus