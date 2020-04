കോവിഡിന് ഇന്ത്യയുടെ മരുന്നുപെട്ടിയില്‍ കണ്ണുവച്ച് ലോകം; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മരുന്നുപെട്ടിയിലാണ്. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ. അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. ലോക മരുന്ന് വിപണിയിൽ 70 ശതമാനം ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. കോവിഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 25 ന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന്റെ കയറ്റുമതി രാജ്യം നിരോധിച്ചിരുന്നു. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഈ മരുന്ന് ഫലം കാണുന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു നിരോധനം.



അതിനിടെ മരുന്ന് വിട്ടു നൽകണമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യയോടുള്ള ഭീഷണിയാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തത്. ഭീഷണിക്ക് മോദി വഴങ്ങിയതും 35.82 ലക്ഷം ഗുളികകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്‌ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതുമാണ് പിന്നെ കണ്ടത്.

ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുമോ..?



ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കോവിഡ് 19 ചികിൽസയ്ക്കു ഫലപ്രദമാണോയെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതുവരെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മലേറിയ ചികിൽസയിൽ പനി നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലുള്ള അനുബന്ധ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തടയിടാനുമാണ് ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



അതുകൊണ്ടു തന്നെ കോവിഡ് 19 ചികിൽസയ്ക്ക് ഇത് ഫലപ്രദമാണ് എന്ന വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 19ന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ സാധ്യതകളുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. ട്രംപ് ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണ്. ഇനിയുമെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്? ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗിക്കൂ.. അമേരിക്കൻ ജനതയോടുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ ആഹ്വാനമിതാണ്.



ക്ലോറോക്വിൻ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നു ചില ലാബ് പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ നേരിട്ടുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ലോറോക്വിൻ കോവിഡിനു ഫലപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസനീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ തന്നെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ, ക്ലോറോക്വിനുമായും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനുമായും ആന്റിബയോട്ടിക്കായ അസിത്രോമൈസിനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരുകയാണ്. ഈ പരീക്ഷണ-നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമറിയാൻ മാസങ്ങളെടുക്കും. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടണിന്റെയും അന്തിമ നിഗമനം ജൂലൈയിലേ പുറത്തുവരൂ.



ഇതൊക്കെ പൂർണതയിലെത്തും മുൻപാണ് ട്രംപിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ചികിത്സ. അമേരിക്കയിലെ മരുന്ന് ലൈസൻസിങ് വിഭാഗമായ ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോവിഡ് 19 ചികിൽസയ്ക്കായി ഈ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണ് എന്നതല്ല ഇതിനർഥം. അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു മാത്രം.



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഫ്രാൻസും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഫ്രാൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പല മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗവും അനുബന്ധ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.



ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുമോ?



ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗത്തിന് ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തം. ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കരൾ രോഗത്തിനുമൊക്കെ ഇടയാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഇതിനോടകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന്റെ അമിത ഉപയോഗം വിഷപ്രയോഗം പോലെയെന്നു പല ലോകരാജ്യങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മരുന്ന് നിങ്ങളെ കൊല്ലില്ലെന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.



ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ?



ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഉൽപാദകരായ ഇന്ത്യ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. രോഗമില്ലാത്തവർ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ദോഷകരമെന്ന് എയിംസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കഴിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസേർച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറമുള്ള പഠനവും ഉറപ്പും രാജ്യത്തിനും നൽകാനില്ല. എന്തു ചെയ്യാനാവും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക്..? മരുന്നില്ലാത്ത മഹാമാരിക്ക് ഈ കച്ചിത്തുരുമ്പ് തന്നെ ആശ്രയം.

