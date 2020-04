ഏഴര മണിക്കൂർ ശസ്ത്രക്രിയ; പൊലീസുകാരന്റെ വെട്ടിമാറ്റിയ കൈ തുന്നിച്ചേർത്തു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയിൽ ലോക്ഡൗൺ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അക്രമിസംഘം വെട്ടിമുറിച്ച എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിങ്ങിന്റെ കൈ തുന്നിച്ചേർത്തു. ഏഴര മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷമാണ് കൈ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘ഡോക്ടർമാരുടെയും സ്റ്റാഫുകളുടെയും മുഴുവൻ പരിശ്രമത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിങ് എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഹർജീത് സിങ് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് പഞ്ചാബ് പൊലീസ് മേധാവി ദിങ്കർ ഗുപ്തയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഇന്നലെ രാവിലെ പട്യാലയിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്ന പട്യാലയിൽ ഒരു സംഘം വാഹനവുമായി പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. തടഞ്ഞ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു. അക്രമണത്തിനിടെ എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിങ്ങിന്റെ കൈ വെട്ടി. മറ്റു രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് അക്രമികൾ നിഹാംഗ ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. കൂടുതൽ സേനയെത്തി ഇവരോട് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ മതവിഭാഗമായ നിഹാംഗയാണ് അക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

English Summary: In Over 7-Hour Surgery, Doctors Stitch Back Injured Hand Of Punjab Cop