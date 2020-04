വിദ്വേഷ പ്രചാരണം: ദുബായിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി

ദുബായ്∙ കോവിഡ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സംസാരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരന് ജോലി പോയി. ദുബായിലെ മോറോ ഹബ് ഡാറ്റാ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയിൽ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണ നക്കയെയാണു ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയത്. ഇയാളുടെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ പോസ്റ്റ് വൈറലായതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടിയുണ്ടായതെന്ന് ഗൾഫ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ബാലകൃഷ്ണയുടെ കുറിപ്പിനെതിരെ ട്വിറ്ററിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇയാൾക്കു ജോലി നഷ്ടമായത്. വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തെ വച്ചു പൊറുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യുവിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും സ്ഥാപനം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തെ തുടർന്ന് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാകേഷ് ബി. കിടുർമത് എന്നയാൾക്കും ജോലി നഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിഹസിച്ചുള്ള കാർട്ടൂൺ ഷെയർ ചെയ്തതിന് അബുദബിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിതേഷ് ഉദേശി എന്നയാള്‍ക്കും ജോലി പോയി. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ജോലി തേടിയെത്തിയ ആളോടു പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകാൻ പറഞ്ഞതിന് സമീർ ഭണ്ഡാരി എന്നയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



