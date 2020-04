തിരുവനന്തപുരം∙ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ തിരിച്ചടിച്ചത് ഹര്‍ജി നല്‍കിയവരുടെ അവധാനതയില്ലായ്മയെന്നു മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരുമാസത്തേക്കു പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത അടച്ചുവെന്നും ജലീല്‍ തുറന്നടിച്ചു. ആളുകളുടെ കണ്ണില്‍പൊടിയിടാന്‍ ആലോചനയില്ലാത്ത ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തരുത്. കോടതിയില്‍ പോകുംമുന്‍പ് കേന്ദ്രത്തെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തിരികെയെത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനം തയാറെടുത്തിരുന്നെന്നും ജലീല്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ മന്ത്രി കെ.ട‍ി. ജലീലിന്റെ നിലപാട് അല്‍പ്പത്തരമെന്ന് എം.കെ.രാഘവന്‍ എം.പി. മനോരമ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിരവധി നിവേദനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനിയും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് എം.പി പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളെ ഉടന്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലോക്‌ഡൗണ്‍ തീരാതെ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ യുഎഇയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒൗദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ ഉടന്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയില്ലെന്നു സുപ്രീംകോടതിയും വ്യക്തമാക്കി. യാത്രാനുമതി നല്‍കുന്നത് ലോക്ഡൗണിന്റെ ലംഘനമാകും. എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതാതിടങ്ങളില്‍ തുടരുകയാണ് വേണതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹര്‍ജികള്‍ ഒരുമാസത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

