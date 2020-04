തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനി സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാരിന്റെ അനൗദ്യോഗിക നിർദേശം. housevisit.kerala.gov.in എന്ന സർക്കാർ സൈറ്റിൽ വിവരശേഖരണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് നിർദേശം.



പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കോവിഡ് ഡാറ്റ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.



സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐടി സെക്രട്ടറിയുടെ വിഡിയോയും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ സെർവർ സജ്ജമാകാത്തതിനാലാണ് സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വറിൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും സർക്കാർ സെർവർ സജ്ജമായപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നാളില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നു.



അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ സ്പ്രിൻക്ലറുമായുള്ള ഇടപാടിലെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ബോധപൂര്‍വ്വം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൂരൂഹത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഡാറ്റാ സെന്ററിലേക്ക് എന്തു കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും പകരം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയുടെ വെബ്‌പോര്‍ട്ടലായ sprinklr.com ല്‍ നേരിട്ട് അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: Kerala govt will not share COVID-19 personal heath data with American company