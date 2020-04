തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നാല് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വിഷുദിനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണിത്. ഇതിൽ വയനാട്ടിലെ ഒഴികെയുള്ള മൂന്നു എണ്ണവും വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആയിരിക്കും. ഇതിനകം 2,47,899 വീടുകള്‍ ജനമൈത്രി പൊലീസ് സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 42 പേര്‍ക്ക് ജില്ലകള്‍ക്ക് പുറത്തേക്ക് മരുന്നെത്തിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനവും നടത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും മുഖ്യമന്ത്രി പരാമര്‍ശിച്ചു. അഗ്നിശമനസേന 22,533 സ്ഥലങ്ങള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 32,265 വാഹനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കി. 9,873 പേര്‍ക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകള്‍ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ചു. 460 രോഗികളെ ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും. നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നത് അപകടരമാണ്. ജാഗ്രതയിൽ തരിമ്പും കുറവ് വരുത്തരുത്. രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണമല്ല. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം എപ്പോള്‍ എവിടെയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ആള്‍ക്കൂട്ടവും അശ്രദ്ധയും അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. സമൂഹവ്യാപനത്തിനു സാധ്യത കൂടും. വിഷുവിന്റെ പേരിലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകള്‍ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

