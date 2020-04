തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകളിൽ തീരുമാനമായില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം വന്നശേഷം നടപടികളിലേക്ക് കടന്നാൽ മതിയെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരും. കാസർഗോഡ് സ്ഥിതി ആശ്വാസകരമാണെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തി. ജാഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല.

കോവിഡ് ഗുരുതര മേഖലകളിൽ (ഹോട്സ് സ്പോർട്) നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണം 30 വരെ തുടരണമെന്നും അല്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ അകലം പാലിച്ചു സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സമ്മതിക്കണമെന്നുമെന്നുമാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ കേരളം ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകണം. കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സംസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: No decision on lockdown relaxation in kerala