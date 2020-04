ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും മുൻ അറ്റോർണി ജനറലും മുൻ സൊളിസിറ്റർ ജനറലുമായിരുന്ന അശോക് ദേശായി അന്തരിച്ചു. പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1989 മുതൽ 90 വരെ സൊളിസിറ്റർ ജനറലും 1996 മുതൽ 98 വരെ അറ്റോർണി ജനറലുമായിരുന്നു.



English Summary: Senior SC advocate and former Attorney General for India Ashok Desai dies