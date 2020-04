ട്രംപ് അഭ്യർഥിച്ചു; ദക്ഷിണ കൊറിയ 6 ലക്ഷം പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ കയറ്റി അയയ്ക്കും

സോൾ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ആറു ലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകൾ യുഎസിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെ ഇന്നുമായി മാർച്ച് 25ന് നടത്തിയ ഫോൺ കോളിലാണ് ട്രംപ് അഭ്യർഥന നടത്തിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 10.30ന് വിമാനം സോളിൽനിന്നു പറന്നുയരും. ഒന്നരലക്ഷം കിറ്റുകൾ കൂടി വൈകാതെ കയറ്റി അയയ്ക്കും. അതേസമയം, ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ അധികൃതർ തയാറായില്ല.

ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് വലിയതോതിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്നതിനുമുൻപായി തിരികെപ്പിടിച്ചിരുന്നു. വ്യാപകമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയാണ് വൈറസ് വ്യാപനത്തെ രാജ്യം പിടിച്ചുകെട്ടിയത്.

English Summary: South Korea to ship 600,000 coronavirus testing kits to U.S. on Tuesday -source