ന്യൂഡൽഹി ∙ അംഗീകൃത സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും കോവിഡ് പരിശോധന സൗജന്യമായി നടത്തണമെന്ന ഏപ്രിൽ 8ലെ ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കു മാത്രം സൗജന്യ പരിശോധന അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. സൗജന്യ പരിശോധന ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് താങ്ങാനാവില്ലെന്നു സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. ചെലവുകൾ താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കു പരിശോധന സൗജന്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരിച്ചു.

ദേശീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കി രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ സ്വകാര്യ ലാബുകളും ആശുപത്രികളും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കോവിഡ് പരിശോധന സൗജന്യമാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത്. സ്വകാര്യ ലാബുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 4,500 രൂപവരെ ഈടാക്കുന്നുവെന്നും ഇതു താങ്ങാൻ ഭൂരിപക്ഷം ജനത്തിനും സാധിക്കില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശശാങ്ക് ദേവ് സുധി എന്ന അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്.

എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ കൗശൽ കാന്ത് മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവർ‌ക്കും പരിശോധന സൗജന്യമാക്കിയാൽ സ്വകാര്യ ലാബുകൾ‌ സാമ്പത്തികമായി തകരുകയും പരിശോധനകൾ‌ മന്ദഗതിയിലാകുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഇവർ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധയിയിൽ അംഗങ്ങളായവർക്കു നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധന സൗജന്യമായിരുന്നെന്ന ഐസിഎംആറിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോഹത്ഗി എന്നിവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ചത്. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഐസിഎംആര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക സ്വകാര്യലാബുകള്‍ക്ക് ഈടാക്കാമെന്നു കോടതി അറിയിച്ചു. 4,500 രൂപയാണ് ഐസിഎംആര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക. സൗജന്യ പരിശോധന ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഐസിഎംആര്‍ അംഗീകരിച്ച 157 സർക്കാർ ലാബുകളും 67 സ്വകാര്യ ലാബുകളുമാണ് നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

