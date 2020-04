20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കൊറോണ കണ്ടെത്താം; കൃത്രിമബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ

ഹൈദരാബാദ്∙ 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം തയാറാക്കി യുഎസിലെ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ. ഹൈദരാബാദിൽനിന്നുള്ള ശ്രീകാന്ത് കൊഡെബോയിനയും ചെന്നൈയിൽനിന്നുള്ള ഭാരത് നാരായണനുമാണ് ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിനു പിന്നിൽ. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി യുഎസിൽ എത്തിയതാണ് ഇരുവരും.

ഗ്രീൻവില്ലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഐടി കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഐ സോഫ്റ്റിന്റെ സിഇഒയാണ് ശ്രീകാന്ത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡേയ്റ്റണിലെ ഗവേഷകനാണ് ബാരത്. കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇത്. ഭാരത് ആണ് സംവിധാനം നിർമിച്ചത്. എക്സ്റേ മാർക്കിങ്ങുകളിലൂടെ കോവിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി രോഗം ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിനു കഴിയും.

20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഫലം അറിയാം. 96% കൃത്യതയാണ് ഇതിനുള്ളതെന്ന് ശ്രീകാന്ത് അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി എഫ്ഡിഎയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പോൾ.

