ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവർക്ക് കോവിഡ്; വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

നോയിഡ ∙ കോവിഡ് 19 നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം നോയിഡയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത രണ്ടു പേരെ മൂന്നാം ഘട്ട പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



നോയിഡയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (ജിംസ്) ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടു രോഗികൾക്കും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടുതവണ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതെതുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തിരുന്നു. ഈ സാംപിളുകളാണ് പോസിറ്റീവ് ആയി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇക്കാര്യം ഡോക്ടർമാർ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

