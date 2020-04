രോഗകിടക്കയിൽനിന്ന് അരുൺ കണികണ്ടത് അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും; പ്രതീക്ഷാദിനങ്ങൾ

മുണ്ടക്കയം ∙ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും അരുൺകുമാർ കണികണ്ടുണർന്നു, രോഗകിടക്കയിൽനിന്ന് ഇനി പ്രതീക്ഷയുടെ ദിനങ്ങളിലേക്ക്. ജോധ്പുരിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ബിഎസ്എഫ് ജവാന്റെ അടുത്തേക്കു വിഷു ദിനത്തിൽ രാവിലെ എട്ടോടെയാണു കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ബന്ധുക്കളെത്തിയത്.

പനക്കച്ചിറ സ്വദേശി നെടുവപ്പള്ളിൽ എൻ.വി. അരുൺകുമാറാണ് വൈറൽ അണുബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോമെന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അമ്മ ഷീലാമ്മ വാസൻ, ഭാര്യ പാർവതി എന്നിവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കയറി അരുണിനെ കണ്ടു. അതിനു ശേഷം അരുണിന്റെ നിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും മരുന്നുകളോടു പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും എയിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

ശരീരത്തിന്റെ ഞരമ്പുകൾ തളരുന്ന രോഗം ഗുരുതരമായതോടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണു ബന്ധുക്കളെ അരുൺകുമാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണം എന്നു നിർദേശിച്ചത്. തുടർന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ യാത്രാ പാസ് നൽകുകയും ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10.30നു ഇവർ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ബന്ധു രാജേഷ്, ‍ഡ്രൈവർ ശ്രീനാഥ്, കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2700 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്.

English Summary: BSF Jawan's family met him in hospital after 2700 KM long journey from Mundakayam