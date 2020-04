സന്തോഷവാർത്ത; 2 കൊറോണ വാക്സിൻ കൂടി മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ചൈന

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോകമാകെ രോഗവും മരണവും വിതയ്ക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റൊരു നിർണായകഘട്ടം. നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള രണ്ടു പരീക്ഷണ വാക്സിനുകൾ കൂടി മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് (ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ്) ചൈന അനുമതി നൽകി. ഇതോടെ ചൈനയിൽ മൂന്നു കൊറോണ വാക്സിനുകളുടെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസാണു നടക്കുന്നതെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ബെയ്ജിങ് കേന്ദ്രമായ സിനോവക് ബയോടെക്, വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചതാണു വാക്സിനുകൾ. ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി ഫൂഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വു യുവാൻബിൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.



ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള മിലിറ്ററി മെഡിക്കൽ സയൻസസും ഹോങ്കോങ്ങിലെ കാൻസിനോ ബയോയും ചേർന്നു വികസിപ്പിച്ച വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനു മാർച്ച് 16ന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാംഘട്ട ട്രയൽസിനുള്ള സന്നദ്ധ സേവകരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈ മാസം 9ന് ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടപടികൾക്കു തുടക്കമിടുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ രാജ്യമാണു ചൈനയെന്നു വു യുവാൻബിൻ പറഞ്ഞു. യുഎസിലും റഷ്യയിലും വാക്സിൻ ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.



