ഗോവണ്ടിയിലെ ചേരികൾ പുതിയ ഹോട്സ്പോട്ട്; ധാരാവിയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം

മുംബൈ ∙ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനാൽ ധാരാവിയിൽ താരമ്യേന സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിലും മുംബൈയിലെ ഗോവണ്ടി, മാൻഖുർദ് മേഖലകളിലെ ചേരികളിൽ കോവിഡ് പകരുന്നു. ഇവിടെ ലോട്ടസ് കോളനി, ശിവാജിനഗർ ചേരികളിൽ രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങിയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. 4 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 5 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് താമസിക്കുന്നത്. ലോട്ടസ് കോളനിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗലക്ഷണം കാണിച്ച 44 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 29 പേർക്കാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശിവാജി നഗറിലും പരിശോധിച്ചവരും രോഗബാധിതരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഇതിനു തുല്യമാണ്.



ചേരിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ജോലിയെന്ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (ബിഎംസി) ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. ധാരാവിയിലെ മുപ്പതോളം ഡോക്ടർമാരുമായി ബിഎംസി അധികൃതർ നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാണ്. രോഗങ്ങളോ, ലക്ഷണങ്ങളോ, സംയങ്ങളോ ആയി എത്തുന്നവരുടെ പട്ടിക ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച് ആളുകളെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, പുതിയതായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചേരികളിൽ ധാരാവിയോളം മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളും പരിശോധനയുമില്ല. ഗോവണ്ടി, മാൻഖുർദ് മേഖലയിൽ മുന്നൂറിലേറെപ്പേരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ കോർപറേഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, ലോകഡൗൺ 30 വരെ നീട്ടി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.

സ്ഥിതി കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ രണ്ടായിരം കടന്നു. മുംബൈയിൽ മാത്രം മരണം നൂറും പിന്നിട്ടു. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായി ശരാശരി ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്കാണു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം പിന്നിടുംതോറും എണ്ണം കുത്തനെ വർധിക്കാവുന്ന വ്യാപന സ്റ്റേജായിരിക്കെ അത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ആരോഗ്യപവർത്തകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്.

ധാരാവിയിൽ മരണം അഞ്ച്

ധാരാവിയിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ചേരിയിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി. രോഗികളുടെ എണ്ണം 47 ആയി ഉയർന്നു. ചേരിയിൽ പല വഴികളും അടച്ചുകെട്ടി പൊലീസ് കാവൽ തുടരുകയാണ്. അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള സ്പ്രേയിങ് ജോലികളും സജീവമാണ്.

