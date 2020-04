‘ലോക്ഡൗൺ നീട്ടൽ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും, നഷ്ടമാവുക 234.4 ബില്യൻ ഡോളർ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാനായി മേയ് 3 വരെ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു ബ്രിട്ടിഷ് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ ബർക്ലിസ്. ഈ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ആഭ്യന്തര മൊത്ത ഉത്പാദന (ജിഡിപി) സൂചികയിലും പ്രതിഫലിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയെന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു ബർക്ലിസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

‘ലോക്ഡൗൺ നീട്ടലിലൂടെ 234.4 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് രാജ്യത്തുണ്ടാവുക. 2020 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പൂജ്യമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക വർഷം കണക്കാക്കുമ്പോൾ 2021ൽ 0.8 ശതമാനമായിരിക്കും വളർച്ച’– ബർക്ലിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദ്യം മൂന്നാഴ്ച ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 120 ബില്യൻ ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ജിഡിപിയുടെ 4 ശതമാനമോ നഷ്ടമുണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു ബർക്ലിസിന്റെ പ്രവചനം.



അതേസമയം, ലോക്ഡൗൺ നീട്ടി കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രശംസിച്ചു. കോവിഡിനെതിരായ ഇതുവരെയുള്ള യുദ്ധം വിജയകരമാണെന്നും പ്രശ്നം സങ്കീർണമാകാൻ രാജ്യം കാത്തുനിന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ നില വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമാണ്. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം നയിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.



