കൊച്ചി∙ അതീവഗുരുതര ഹൃദ്രോഗവുമായി നാഗർകോവിലിലെ ഡോ.ജയഹരൺ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് അടിയന്തര ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് കേരളം വഴിയൊരുക്കുന്നു. വെന്റിലേറ്ററിന്റെയും മറ്റു ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെയും സഹായത്താലാണ് ജനിച്ച ഉടനെ സ്ഥിതി വഷളായ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്.

കുട്ടിയുടെ രോഗാവസ്ഥ എറണാകുളത്തെ ലിസി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എഡ്വിൻ ഫ്രാൻസിസ്, കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ ശാസ്ത്രകിയ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ജി.എസ്.സുനിൽ എന്നിവരെ അറിയിക്കുകയും ഇവർ കുട്ടിക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ലോക്ഡൗണായതിനാൽ നാഗർ കോവിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായി.

തുടർന്ന് ലിസി ആശുപത്രി അധികൃതർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി എറണാകുളം ജില്ലാ കലകടർ എസ്.സുഹാസുമായും തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് അതിവേഗം കുട്ടിയുടെ യാത്രാനുമതി ശരിയാക്കി. കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആംബുലൻസ് ഉച്ചക്ക് 1.40നു ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു.

English summary: Newborn child from nagercoil travels to Kochi for surgery