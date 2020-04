ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് കോവളത്ത് വിദേശികള്‍ കൂട്ടമായെത്തി, വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് വിദേശികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കടല്‍തീരത്ത്. കോവളം ബീച്ചിലാണ് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയത്. രാവിലെ ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുമാര്‍ വരുന്നതിനും മുന്‍പായിരുന്നു സംഭവം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടു കൂടിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

കോവളം ബീച്ചിൽ ലൈറ്റ്ഹൗസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് മുപ്പതിലേറേ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ കൂട്ടമായി കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി രാവിലെ ഏഴുമണിക്കാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അവർ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുമാർ ശക്തമായ താക്കീത് ചെയ്തതോടെ വിദേശികൾ ഹോട്ടൽ മുറികളിലേക്കു മടങ്ങാൻ തയാറായി.

ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുമാര്‍ ഡ്യൂട്ടിക്കു വരുന്നതിനു മുൻപ് ലോക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു പതിവായി വിദേശികൾ ഇവിടെ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങാറുണ്ടെന്ന വിവരവും പിന്നാലെ പുറത്തു വന്നു. ലോക്ഡൗൺ ലംഘനം പരിശോധിക്കുമെന്നു ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ളവര്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Lockdown Violation in kovalam beach by a group of Tourists