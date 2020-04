കർണാടകയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം; ബെംഗളൂരുവിൽ രോഗബാധിതർ 80 ആയി

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം. ബെംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന 76 കാരന്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 10 ആയി. ഇന്നുമാത്രം 13 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 260 ആയി ഉയർന്നു. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 80 ആണ്. നഗരത്തിൽ ഈ മാസം 21 വരെ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി.

അതേസമയം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 2 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഡോക്ടറും. പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയയാളുമാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 9 ആയി. ഇന്ന് 34 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 473 ആയി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ കുർണൂൽ ജില്ലയിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദിണ്ഡിഗലിൽ കോവി‍ഡ് ബാധിച്ച് 93കാരനാണ് മരിച്ചത്.



ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാല് മരണം കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 28 ആയി. രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടിയ മേഖലകള്‍ സീല്‍ ചെയ്തുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍.ഡല്‍ഹി ക്യാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മലയാളി നഴ്സിന്‍റെ കുഞ്ഞിനും സാകേത് മാക്സ് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

